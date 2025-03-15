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Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены - РИА Новости, 15.03.2025
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08:05 15.03.2025 (обновлено: 09:11 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/obrushenie-2005149824.html
Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены
Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены - РИА Новости, 15.03.2025
Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены
Часть подпорной стены обрушилась во Владивостоке, повреждены три автомобиля, проводится проверка, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T08:05:00+03:00
2025-03-15T09:11:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Часть подпорной стены обрушилась во Владивостоке, повреждены три автомобиля, проводится проверка, сообщает прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, предварительно, обрушение произошло в ночь на субботу в районе дома №13 на улице Кирова во Владивостоке. "В результате инцидента фрагменты стены обрушились на три автомобиля, припаркованные вдоль стены... Прокуратура... проводит проверку по факту обрушения", - говорится в сообщении в Тelegram-канале ведомства. Прокуратура оценит полноту мер, принимаемых к надлежащему содержанию общественных территорий и безопасности конструкций объектов инфраструктуры, по результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования, сообщает надзорное ведомство.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены

Часть подпорной стены обрушилась во Владивостоке, повреждены три автомобиля

© Фото : Прокуратура Приморского краяНа месте обрушения подпорной стены во Владивостоке
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Часть подпорной стены обрушилась во Владивостоке, повреждены три автомобиля, проводится проверка, сообщает прокуратура Приморья.
По данным надзорного ведомства, предварительно, обрушение произошло в ночь на субботу в районе дома №13 на улице Кирова во Владивостоке.
© Фото : Прокуратура Приморского краяНа месте обрушения подпорной стены во Владивостоке
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке
"В результате инцидента фрагменты стены обрушились на три автомобиля, припаркованные вдоль стены... Прокуратура... проводит проверку по факту обрушения", - говорится в сообщении в Тelegram-канале ведомства.
Прокуратура оценит полноту мер, принимаемых к надлежащему содержанию общественных территорий и безопасности конструкций объектов инфраструктуры, по результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования, сообщает надзорное ведомство.
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