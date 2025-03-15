https://ria.ru/20250315/obrushenie-2005149824.html
Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены
Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены - РИА Новости, 15.03.2025
Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены
Часть подпорной стены обрушилась во Владивостоке, повреждены три автомобиля, проводится проверка, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T08:05:00+03:00
2025-03-15T08:05:00+03:00
2025-03-15T09:11:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Часть подпорной стены обрушилась во Владивостоке, повреждены три автомобиля, проводится проверка, сообщает прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, предварительно, обрушение произошло в ночь на субботу в районе дома №13 на улице Кирова во Владивостоке. "В результате инцидента фрагменты стены обрушились на три автомобиля, припаркованные вдоль стены... Прокуратура... проводит проверку по факту обрушения", - говорится в сообщении в Тelegram-канале ведомства. Прокуратура оценит полноту мер, принимаемых к надлежащему содержанию общественных территорий и безопасности конструкций объектов инфраструктуры, по результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования, сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20250124/most-1995321399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены
Часть подпорной стены обрушилась во Владивостоке, повреждены три автомобиля