https://ria.ru/20250315/oborona-2005246993.html

В ЛНР заявили о сокращении финансирования обороны Харькова

В ЛНР заявили о сокращении финансирования обороны Харькова - РИА Новости, 15.03.2025

В ЛНР заявили о сокращении финансирования обороны Харькова

Киевский режим сократил финансирование обороны Харькова, местные власти сами собирают средства, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T22:19:00+03:00

2025-03-15T22:19:00+03:00

2025-03-15T22:20:00+03:00

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Киевский режим сократил финансирование обороны Харькова, местные власти сами собирают средства, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев."Терехов (мэр Харькова Игорь Терехов - ред.) поставил задачу усилить сбор средств якобы на оборону Харькова для нацполиции и террористов "Азова"*, так как Киев прекратил осуществлять помощь или дает ее в резко ограниченном минимуме", - сказал собеседник агентства.По его данным, такую задачу Терехов поставил во время встречи в ресторане на улице Сумской в Харькове со своими приближенными из числа бывших силовиков, уволенных за взятки, грабежи, похищение людей, продажу оружия и торговлю наркотиками.По словам собеседника агентства, мэр Харькова убеждает своих приближенных, что якобы с Запада скоро поступит помощь вооружением и добровольцами.В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20241022/otkaz-1979224688.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, виталий киселев, виталий ганчев, харьковская область, украина