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В ЛНР заявили о сокращении финансирования обороны Харькова - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 15.03.2025 (обновлено: 22:20 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/oborona-2005246993.html
В ЛНР заявили о сокращении финансирования обороны Харькова
В ЛНР заявили о сокращении финансирования обороны Харькова - РИА Новости, 15.03.2025
В ЛНР заявили о сокращении финансирования обороны Харькова
Киевский режим сократил финансирование обороны Харькова, местные власти сами собирают средства, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T22:19:00+03:00
2025-03-15T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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виталий киселев
виталий ганчев
харьковская область
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Киевский режим сократил финансирование обороны Харькова, местные власти сами собирают средства, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев."Терехов (мэр Харькова Игорь Терехов - ред.) поставил задачу усилить сбор средств якобы на оборону Харькова для нацполиции и террористов "Азова"*, так как Киев прекратил осуществлять помощь или дает ее в резко ограниченном минимуме", - сказал собеседник агентства.По его данным, такую задачу Терехов поставил во время встречи в ресторане на улице Сумской в Харькове со своими приближенными из числа бывших силовиков, уволенных за взятки, грабежи, похищение людей, продажу оружия и торговлю наркотиками.По словам собеседника агентства, мэр Харькова убеждает своих приближенных, что якобы с Запада скоро поступит помощь вооружением и добровольцами.В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20241022/otkaz-1979224688.html
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в мире, россия, виталий киселев, виталий ганчев, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Виталий Киселев, Виталий Ганчев, Харьковская область, Украина
В ЛНР заявили о сокращении финансирования обороны Харькова

Полковник Киселев: Киев сократил финансирование обороны Харькова

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Киевский режим сократил финансирование обороны Харькова, местные власти сами собирают средства, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
"Терехов (мэр Харькова Игорь Терехов - ред.) поставил задачу усилить сбор средств якобы на оборону Харькова для нацполиции и террористов "Азова"*, так как Киев прекратил осуществлять помощь или дает ее в резко ограниченном минимуме", - сказал собеседник агентства.
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По его данным, такую задачу Терехов поставил во время встречи в ресторане на улице Сумской в Харькове со своими приближенными из числа бывших силовиков, уволенных за взятки, грабежи, похищение людей, продажу оружия и торговлю наркотиками.
По словам собеседника агентства, мэр Харькова убеждает своих приближенных, что якобы с Запада скоро поступит помощь вооружением и добровольцами.
В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВиталий КиселевВиталий ГанчевХарьковская областьУкраина
 
 
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