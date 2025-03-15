https://ria.ru/20250315/obekt-2005135191.html
В Одесской области сообщили о повреждении энергетического объекта
В Одесской области сообщили о повреждении энергетического объекта - РИА Новости, 15.03.2025
В Одесской области сообщили о повреждении энергетического объекта
Энергетический объект поврежден в Одесской области, в результате обесточен город Черноморск, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T00:30:00+03:00
2025-03-15T00:30:00+03:00
2025-03-15T00:30:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Одесской области, в результате обесточен город Черноморск, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск. ... Над ликвидацией работают все службы", - написал Кипер в Telegram-канале. Ранее украинский "24-й канал" сообщал о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250315/spetsoperatsiya-2005134068.html
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одесская область, черноморск, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Черноморск, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области сообщили о повреждении энергетического объекта
Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении энергетического объекта