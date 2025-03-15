https://ria.ru/20250315/nato-2005147279.html

"Бредовая фантазия": на Западе резко высмеяли Украину

"Бредовая фантазия": на Западе резко высмеяли Украину - РИА Новости, 15.03.2025

"Бредовая фантазия": на Западе резко высмеяли Украину

Ирландский журналист Чей Боуз сыронизировал о том, что мечта Украины о НАТО закончилась. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х. РИА Новости, 15.03.2025

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз сыронизировал о том, что мечта Украины о НАТО закончилась. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Бредовая фантазия Украины о НАТО закончилась", — написал он, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что вопрос членства Украины в Альянсе больше не рассматривается.Накануне Рютте в интервью Bloomberg подтвердил, что вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня.В конце февраля президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что у Киева не будет членства в НАТО. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах.По мнению американского лидера, именно стремление в альянс привело страну к военному конфликту.Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250315/zelenskiy-2005145011.html

https://ria.ru/20250315/merkel-2005141414.html

https://ria.ru/20250314/kiev-2005122044.html

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в мире, украина, киев, сша, марк рютте, дональд трамп, нато