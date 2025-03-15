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Адвокат научила распознавать скрытые долги при вступлении в наследство - РИА Новости, 15.03.2025
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02:17 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/nasledstvo-2005137642.html
Адвокат научила распознавать скрытые долги при вступлении в наследство
Адвокат научила распознавать скрытые долги при вступлении в наследство - РИА Новости, 15.03.2025
Адвокат научила распознавать скрытые долги при вступлении в наследство
Обязанность нотариуса запрашивать данные о кредитной истории наследодателя при открытии наследного дела не исключает того, что потом долги всплывут, рассказала... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T02:17:00+03:00
2025-03-15T02:17:00+03:00
россия
татьяна овцынова
общество
наследство
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обязанность нотариуса запрашивать данные о кредитной истории наследодателя при открытии наследного дела не исключает того, что потом долги всплывут, рассказала агентству “Прайм” адвокат коллегии "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.По ее словам, сейчас в России нет единого реестра кредиторов, поэтому нотариус запрашивает сведения в бюро кредитных историй и разных банках. Далеко не все ответы придут в положенный шестимесячный срок. А после этого наследник уже не сможет отозвать заявление о принятии наследства. Бывает, что банки злоупотребляют своими правами и не предоставляют полную информацию о долгах покойного в расчете взыскать их с наследника.&quot;Вступление в наследство нецелесообразно, если размер долгов наследодателя значительно превышает стоимость наследственного имущества. Тогда для наследников выгоднее отказаться от наследства, чтобы не выплачивать долги&quot;, — указала эксперт.Тщательная проверка долгов особенно важна, если наследник — несовершеннолетний ребенок, поскольку принятие наследства с долгами может привести к ухудшению его положения. Поэтому важно использовать дополнительные методы поиска информации, заключила Овцынова.
https://ria.ru/20250313/nasledstvo-2004642623.html
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россия, татьяна овцынова, общество, наследство
Россия, Татьяна Овцынова, Общество, Наследство
Адвокат научила распознавать скрытые долги при вступлении в наследство

Овцынова: вступать в наследство не надо, если долги больше стоимости имущества

© Depositphotos.com / VitalikRadkoЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Юрист. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обязанность нотариуса запрашивать данные о кредитной истории наследодателя при открытии наследного дела не исключает того, что потом долги всплывут, рассказала агентству “Прайм” адвокат коллегии "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.
По ее словам, сейчас в России нет единого реестра кредиторов, поэтому нотариус запрашивает сведения в бюро кредитных историй и разных банках. Далеко не все ответы придут в положенный шестимесячный срок. А после этого наследник уже не сможет отозвать заявление о принятии наследства. Бывает, что банки злоупотребляют своими правами и не предоставляют полную информацию о долгах покойного в расчете взыскать их с наследника.
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"Вступление в наследство нецелесообразно, если размер долгов наследодателя значительно превышает стоимость наследственного имущества. Тогда для наследников выгоднее отказаться от наследства, чтобы не выплачивать долги", — указала эксперт.

Тщательная проверка долгов особенно важна, если наследник — несовершеннолетний ребенок, поскольку принятие наследства с долгами может привести к ухудшению его положения. Поэтому важно использовать дополнительные методы поиска информации, заключила Овцынова.
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