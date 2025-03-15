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В Москве арестовали обвиняемого в смерти мужчины в Бутовском лесопарке - РИА Новости, 15.03.2025
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18:20 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/moskva-2005222437.html
В Москве арестовали обвиняемого в смерти мужчины в Бутовском лесопарке
В Москве арестовали обвиняемого в смерти мужчины в Бутовском лесопарке - РИА Новости, 15.03.2025
В Москве арестовали обвиняемого в смерти мужчины в Бутовском лесопарке
Одного из обвиняемых по делу о смерти мужчины, чье тело было найдено в Бутовском лесопарке в новой Москве, заключили под стражу, сообщает Telegram-канал судов... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T18:20:00+03:00
2025-03-15T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Одного из обвиняемых по делу о смерти мужчины, чье тело было найдено в Бутовском лесопарке в новой Москве, заключили под стражу, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. По данным следствия, 12 марта на территории Бутовского лесопарка в Новой Москве было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позже в столичном главке СК сообщили, что задержали трех парней после обнаружения тела мужчины в лесопарке. "Постановлением Щербинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пергамент Дмитрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 111 УК РФ, на срок 1 месяц 29 суток", - говорится в публикации Telegram-канала.
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происшествия, москва, новая москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Новая Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали обвиняемого в смерти мужчины в Бутовском лесопарке

Одного из обвиняемых в смерти мужчины в Бутовском лесопарке в Москве арестовали

© РИА Новости / Сергей Венявскийнаручники
наручники - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
наручники. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Одного из обвиняемых по делу о смерти мужчины, чье тело было найдено в Бутовском лесопарке в новой Москве, заключили под стражу, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
По данным следствия, 12 марта на территории Бутовского лесопарка в Новой Москве было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позже в столичном главке СК сообщили, что задержали трех парней после обнаружения тела мужчины в лесопарке.
"Постановлением Щербинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пергамент Дмитрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 111 УК РФ, на срок 1 месяц 29 суток", - говорится в публикации Telegram-канала.
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