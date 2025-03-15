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В Москве арестовали обвиняемого в смерти мужчины в Бутовском лесопарке

В Москве арестовали обвиняемого в смерти мужчины в Бутовском лесопарке - РИА Новости, 15.03.2025

В Москве арестовали обвиняемого в смерти мужчины в Бутовском лесопарке

Одного из обвиняемых по делу о смерти мужчины, чье тело было найдено в Бутовском лесопарке в новой Москве, заключили под стражу, сообщает Telegram-канал судов... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T18:20:00+03:00

2025-03-15T18:20:00+03:00

2025-03-15T18:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Одного из обвиняемых по делу о смерти мужчины, чье тело было найдено в Бутовском лесопарке в новой Москве, заключили под стражу, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. По данным следствия, 12 марта на территории Бутовского лесопарка в Новой Москве было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позже в столичном главке СК сообщили, что задержали трех парней после обнаружения тела мужчины в лесопарке. "Постановлением Щербинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пергамент Дмитрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 111 УК РФ, на срок 1 месяц 29 суток", - говорится в публикации Telegram-канала.

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