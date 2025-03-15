https://ria.ru/20250315/moskva-2005191623.html

В гостинице в Москве убили мужчину

В гостинице в Москве убили мужчину - РИА Новости, 15.03.2025

В гостинице в Москве убили мужчину

Мужчину убили в холле гостиницы в центре Москвы, полиция задержала преступника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T14:47:00+03:00

2025-03-15T14:47:00+03:00

2025-03-15T14:47:00+03:00

происшествия

москва

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мужчину убили в холле гостиницы в центре Москвы, полиция задержала преступника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. "Тринадцатого марта в холле гостиницы, расположенной на Дубнинской улице, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении. Полиция установила, что в ходе конфликта неизвестный достал нож и несколько раз ударил им потерпевшего, от чего тот умер на месте. Преступнику удалось скрыться с места преступления, однако спустя пару часов его задержали полицейские. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Верхняя Радищевская. Им оказался житель Пермского края, 1986 года рождения", - добавили в главке. Как сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

https://ria.ru/20250312/kemerovo-2004488320.html

https://ria.ru/20250301/peterburg-2002506944.html

москва

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)