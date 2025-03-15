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В гостинице в Москве убили мужчину - РИА Новости, 15.03.2025
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14:47 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/moskva-2005191623.html
В гостинице в Москве убили мужчину
В гостинице в Москве убили мужчину - РИА Новости, 15.03.2025
В гостинице в Москве убили мужчину
Мужчину убили в холле гостиницы в центре Москвы, полиция задержала преступника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:47:00+03:00
2025-03-15T14:47:00+03:00
происшествия
москва
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мужчину убили в холле гостиницы в центре Москвы, полиция задержала преступника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. "Тринадцатого марта в холле гостиницы, расположенной на Дубнинской улице, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении. Полиция установила, что в ходе конфликта неизвестный достал нож и несколько раз ударил им потерпевшего, от чего тот умер на месте. Преступнику удалось скрыться с места преступления, однако спустя пару часов его задержали полицейские. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Верхняя Радищевская. Им оказался житель Пермского края, 1986 года рождения", - добавили в главке. Как сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
https://ria.ru/20250312/kemerovo-2004488320.html
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происшествия, москва, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В гостинице в Москве убили мужчину

В Москве в холле гостиницы на Дубнинской улице убили мужчину

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мужчину убили в холле гостиницы в центре Москвы, полиция задержала преступника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Тринадцатого марта в холле гостиницы, расположенной на Дубнинской улице, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
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Полиция установила, что в ходе конфликта неизвестный достал нож и несколько раз ударил им потерпевшего, от чего тот умер на месте.
Преступнику удалось скрыться с места преступления, однако спустя пару часов его задержали полицейские.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Верхняя Радищевская. Им оказался житель Пермского края, 1986 года рождения", - добавили в главке.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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