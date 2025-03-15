В Москве открылся сезон проката самокатов и велосипедов
Дептранс Москвы: в столице открылся сезон проката самокатов и велосипедов
Электросамокаты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сезон проката самокатов и велосипедов открыт в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
"Открыт сезон проката самокатов и велосипедов в столице. В этом году сезон открыли на неделю раньше, с приходом в город климатической весны. В случае осадков или возвращения отрицательных температур сервисы аренды поставят на паузу до улучшения погодных условий", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что это восьмой сезон сервисов аренды электросамокатов и 13-й велосипедов. Кроме того, с этого года арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID, это позволит не допускать в сервис проката детей и подростков, быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня в столице организовано 350 медленных зон рядом с метро, МЦД, МЦК, парками и остановками наземного транспорта. С начала сезона все электросамокаты и велосипеды операторов оснастят новыми укрупненными номерами, которые будут интегрированы в их конструкцию. Это упростит идентификацию нарушителей", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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