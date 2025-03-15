https://ria.ru/20250315/moskva-2005170451.html
Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра
Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра - РИА Новости, 15.03.2025
Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра
Службы Москвы ликвидировали последствия ураганного ветра, все случаи падения деревьев и повреждения конструкций устранены, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:33:00+03:00
2025-03-15T11:33:00+03:00
2025-03-15T11:33:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005169984_7:0:1904:1067_1920x0_80_0_0_693468b72f39801c7211ffc720a4f7a7.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Службы Москвы ликвидировали последствия ураганного ветра, все случаи падения деревьев и повреждения конструкций устранены, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидировали последствия непогоды. Все случаи падения деревьев и повреждения конструкций, зафиксированные вчера в результате ураганного ветра, устранены", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что городские службы оперативно распиливали и вывозили упавшие деревья, демонтировали поврежденные конструкции.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005169984_488:0:1911:1067_1920x0_80_0_0_d2a94f607b98484515824240c54de0f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Происшествия
Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра
Городские службы Москвы ликвидировали последствия ураганного ветра