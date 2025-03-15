https://ria.ru/20250315/moskva-2005170451.html

Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра

Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра - РИА Новости, 15.03.2025

Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра

Службы Москвы ликвидировали последствия ураганного ветра, все случаи падения деревьев и повреждения конструкций устранены, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:33:00+03:00

2025-03-15T11:33:00+03:00

2025-03-15T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Службы Москвы ликвидировали последствия ураганного ветра, все случаи падения деревьев и повреждения конструкций устранены, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидировали последствия непогоды. Все случаи падения деревьев и повреждения конструкций, зафиксированные вчера в результате ураганного ветра, устранены", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что городские службы оперативно распиливали и вывозили упавшие деревья, демонтировали поврежденные конструкции.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия