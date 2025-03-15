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Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра - РИА Новости, 15.03.2025
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Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра
Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра - РИА Новости, 15.03.2025
Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра
Службы Москвы ликвидировали последствия ураганного ветра, все случаи падения деревьев и повреждения конструкций устранены, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Службы Москвы ликвидировали последствия ураганного ветра, все случаи падения деревьев и повреждения конструкций устранены, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидировали последствия непогоды. Все случаи падения деревьев и повреждения конструкций, зафиксированные вчера в результате ураганного ветра, устранены", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что городские службы оперативно распиливали и вывозили упавшие деревья, демонтировали поврежденные конструкции.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Происшествия
Власти Москвы сообщили о ликвидации последствий ураганного ветра

Городские службы Москвы ликвидировали последствия ураганного ветра

© пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий ураганного ветра в Москве. Кадр видео
Ликвидация последствий ураганного ветра в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий ураганного ветра в Москве. Кадр видео
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Службы Москвы ликвидировали последствия ураганного ветра, все случаи падения деревьев и повреждения конструкций устранены, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Городские службы ликвидировали последствия непогоды. Все случаи падения деревьев и повреждения конструкций, зафиксированные вчера в результате ураганного ветра, устранены", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что городские службы оперативно распиливали и вывозили упавшие деревья, демонтировали поврежденные конструкции.
 
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