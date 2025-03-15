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Красота по-русски: как проходит Московская неделя моды - РИА Новости, 15.03.2025
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Культура
 
08:00 15.03.2025 (обновлено: 08:05 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/moda-2004981725.html
Красота по-русски: как проходит Московская неделя моды
Красота по-русски: как проходит Московская неделя моды - РИА Новости, 15.03.2025
Красота по-русски: как проходит Московская неделя моды
В программе IV Московской недели моды в ЦВЗ "Манеж" — более 90 показов свыше 180 брендов. Свои коллекции представляют не только российские дизайнеры из разных... РИА Новости, 15.03.2025
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В программе IV Московской недели моды в ЦВЗ "Манеж" — более 90 показов свыше 180 брендов. Свои коллекции представляют не только российские дизайнеры из разных регионов, но и зарубежные мастера. Самое красивое весеннее событие столицы — в фотоленте РИА Новости.
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Красота по-русски: как проходит Московская неделя моды

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В программе IV Московской недели моды в ЦВЗ "Манеж" — более 90 показов свыше 180 брендов. Свои коллекции представляют не только российские дизайнеры из разных регионов, но и зарубежные мастера. Самое красивое весеннее событие столицы — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Уже первые дефиле выявили главный модный тренд — обращение к русской культуре, корням, традициям. На подиуме много наличников, ярких и необычных нарядов, созданных из вязаных ковриков — "как у бабушки в деревне".

На фото: показ одежды бренда Vereja

Показ одежды бренда Vereja на четвертой Московской неделе моды

Уже первые дефиле выявили главный модный тренд — обращение к русской культуре, корням, традициям. На подиуме много наличников, ярких и необычных нарядов, созданных из вязаных ковриков — "как у бабушки в деревне".

На фото: показ одежды бренда Vereja

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Vereja — бренд вязанных вручную вещей. Его основатели — стилисты Игорь Андреев и Маша Комарова.

На фото: модель, блогер и телеведущая Мария Миногарова участвует в показе одежды бренда Vereja

Модель, блогер и телеведущая Мария Миногарова участвует в показе одежды бренда Vereja на четвертой Московской неделе моды

Vereja — бренд вязанных вручную вещей. Его основатели — стилисты Игорь Андреев и Маша Комарова.

На фото: модель, блогер и телеведущая Мария Миногарова участвует в показе одежды бренда Vereja

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Создатели одежды этой марки вдохновляются русским фольклором, сказками, играми.

Четвертая Московская неделя моды

Создатели одежды этой марки вдохновляются русским фольклором, сказками, играми.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Для нас вообще сделать бренд вязаных вещей было абсолютно естественно: Игоря еще в 11 лет научила вязать мама, потом он ходил в школьный кружок по вязанию. Он всегда экспериментировал с узорами, так что для нас Vereja — это еще и классное сочетание традиций с чем-то новым", — говорят дизайнеры.

На фото: телеведущая, блогер Ксения Собчак участвует в показе одежды бренда Vereja

Четвертая Московская неделя моды

"Для нас вообще сделать бренд вязаных вещей было абсолютно естественно: Игоря еще в 11 лет научила вязать мама, потом он ходил в школьный кружок по вязанию. Он всегда экспериментировал с узорами, так что для нас Vereja — это еще и классное сочетание традиций с чем-то новым", — говорят дизайнеры.

На фото: телеведущая, блогер Ксения Собчак участвует в показе одежды бренда Vereja

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Осенью 2020 года Vogue назвал Vereja "самым обсуждаемым московским брендом". Вещи действительно экстравагантные и яркие.

Показ одежды бренда Vereja на четвертой Московской неделе моды

Осенью 2020 года Vogue назвал Vereja "самым обсуждаемым московским брендом". Вещи действительно экстравагантные и яркие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Образы, созданные дизайнером Аленой Мусаевой, ассоциируются с древними русскими дворянскими родами: роскошные ткани, необычные воротники, расшитые корсеты.

Показ одежды бренда Alena Musaeva на четвертой Московской неделе моды

Образы, созданные дизайнером Аленой Мусаевой, ассоциируются с древними русскими дворянскими родами: роскошные ткани, необычные воротники, расшитые корсеты.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Эффектно и неожиданно выглядит наряд из красной кожи. В современный силуэт Алена Мусаева гармонично вписала длинные "боярские" рукава, которые в старину на Руси называли охабень (от слова "охабити" — обнять, охватить).

Показ одежды бренда Alena Musaeva на четвертой Московской неделе моды

Эффектно и неожиданно выглядит наряд из красной кожи. В современный силуэт Алена Мусаева гармонично вписала длинные "боярские" рукава, которые в старину на Руси называли охабень (от слова "охабити" — обнять, охватить).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Для меня важно донести до потребителя идею свободы мышления и самовыражения через одежду. Даже если изделия кажутся сложными и непонятными на первый взгляд, они призваны воплощать уникальность и освобождать от стереотипов, позволяя каждому чувствовать себя свободно и уверенно", — говорит Алена Мусаева.

На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva на IV Московской неделе моды

Показ одежды бренда Alena Musaeva на четвертой Московской неделе моды

"Для меня важно донести до потребителя идею свободы мышления и самовыражения через одежду. Даже если изделия кажутся сложными и непонятными на первый взгляд, они призваны воплощать уникальность и освобождать от стереотипов, позволяя каждому чувствовать себя свободно и уверенно", — говорит Алена Мусаева.

На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva на IV Московской неделе моды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Дизайнер стремится показать самобытность народа и привносит элементы старинных костюмов в современные повседневные вещи.

На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva

Показ одежды бренда Alena Musaeva на четвертой Московской неделе моды

Дизайнер стремится показать самобытность народа и привносит элементы старинных костюмов в современные повседневные вещи.

На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Создатель бренда Rogov — стилист, телеведущий, автор книги "Гид по стилю" Александр Рогов.

На фото: показ одежды бренда Rogov

Четвертая Московская неделя моды

Создатель бренда Rogov — стилист, телеведущий, автор книги "Гид по стилю" Александр Рогов.

На фото: показ одежды бренда Rogov

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Дизайнер представил коллекцию вещей в стиле кежуал, в которой преобладали природные цвета, благородные, добротные ткани и — как элемент русского стиля — мех.

На фото: показ одежды бренда Rogov

Четвертая Московская неделя моды

Дизайнер представил коллекцию вещей в стиле кежуал, в которой преобладали природные цвета, благородные, добротные ткани и — как элемент русского стиля — мех.

На фото: показ одежды бренда Rogov

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Бренд Rogov был создан в 2013 году, а в 2024-м Александр впервые показал свою коллекцию на III Московской неделе моды.

Четвертая Московская неделя моды

Бренд Rogov был создан в 2013 году, а в 2024-м Александр впервые показал свою коллекцию на III Московской неделе моды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Фишка коллекции — леопардовая расцветка. Она актуальна уже несколько сезонов.

На фото: показ одежды бренда Rogov

Показ одежды бренда Rogov на четвертой Московской неделе моды

Фишка коллекции — леопардовая расцветка. Она актуальна уже несколько сезонов.

На фото: показ одежды бренда Rogov

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Леопард хорошо сочетается со спокойными цветами — жемчужно-серым и белым.

На фото: показ одежды бренда Rogov

Показ одежды бренда Rogov на четвертой Московской неделе моды

Леопард хорошо сочетается со спокойными цветами — жемчужно-серым и белым.

На фото: показ одежды бренда Rogov

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Бренд Abzaeva — из Бурятии. Его дизайнер Надежда Абзаева говорит, что в основе ее концептуальной одежды — сохранение культурного кода республики, отсылка к кочевому прошлому ее народа, традициям и обычаям.

Четвертая Московская неделя моды

Бренд Abzaeva — из Бурятии. Его дизайнер Надежда Абзаева говорит, что в основе ее концептуальной одежды — сохранение культурного кода республики, отсылка к кочевому прошлому ее народа, традициям и обычаям.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Мой род по отцу происходит с острова Ольхон на Байкале. Это шаманский род. Поэтому шаманизм для меня — одна из важных граней нашей жизни, то, что всегда рядом. И в дизайне одежды очень хочется передать это уникальное ощущение мира, природы, цвета, фактуры, формы, времени", — рассказывает Надежда.

На фото: показ одежды бренда Abzaeva

Показ одежды бренда Abzaeva на четвертой Московской неделе моды

"Мой род по отцу происходит с острова Ольхон на Байкале. Это шаманский род. Поэтому шаманизм для меня — одна из важных граней нашей жизни, то, что всегда рядом. И в дизайне одежды очень хочется передать это уникальное ощущение мира, природы, цвета, фактуры, формы, времени", — рассказывает Надежда.

На фото: показ одежды бренда Abzaeva

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Цвета в коллекции Надежды Абзаевой ассоциируются с водой и льдом Байкала, его скалистыми берегами.

Четвертая Московская неделя моды

Цвета в коллекции Надежды Абзаевой ассоциируются с водой и льдом Байкала, его скалистыми берегами.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

AP design — бренд женской одежды из Сибири. Он был основан в 2019-м Анной Попадюк.

Показ одежды бренда AP design на четвертой Московской неделе моды

AP design — бренд женской одежды из Сибири. Он был основан в 2019-м Анной Попадюк.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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18 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"В наших лимитированных коллекциях (дропах) четко прослеживаются основные черты ДНК бренда: чистые цвета, лаконичные образы, дополненные яркими деталями, полуприлегающий силуэт, правильная геометрия и, конечно, идеальная посадка", — рассказывает Анна.

Четвертая Московская неделя моды

"В наших лимитированных коллекциях (дропах) четко прослеживаются основные черты ДНК бренда: чистые цвета, лаконичные образы, дополненные яркими деталями, полуприлегающий силуэт, правильная геометрия и, конечно, идеальная посадка", — рассказывает Анна.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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19 из 26
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Модель бренда SERGEY SYSOEV Fashion School отсылает к русскому народному промыслу гжель.

Четвертая Московская неделя моды

Модель бренда SERGEY SYSOEV Fashion School отсылает к русскому народному промыслу гжель.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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20 из 26
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Сергей Сысоев — член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России и Международной ассоциации "Союз дизайнеров", заведующий кафедрой дизайна костюма Института дизайна РГУ имени А. Н. Косыгина.

Под маркой его бренда выпускается не только одежда, но и предметы интерьера.

Четвертая Московская неделя моды

Сергей Сысоев — член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России и Международной ассоциации "Союз дизайнеров", заведующий кафедрой дизайна костюма Института дизайна РГУ имени А. Н. Косыгина.

Под маркой его бренда выпускается не только одежда, но и предметы интерьера.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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21 из 26
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

По словам дизайнера, его бренд делает акцент на безупречность, совершенство формы, качество ткани и отделку изделий.

На фото: показ одежды бренда SERGEY SYSOEV Fashion School

Четвертая Московская неделя моды

По словам дизайнера, его бренд делает акцент на безупречность, совершенство формы, качество ткани и отделку изделий.

На фото: показ одежды бренда SERGEY SYSOEV Fashion School

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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22 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На IV Московской неделе моды представлены бренды из 27 регионов России: Московской, Ивановской, Ленинградской, Нижегородской, Тамбовской и Тюменской областей, Краснодарского и Приморского краев, республик Бурятия, Дагестан, Коми, Саха (Якутия), Татарстан и других.

На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva

Четвертая Московская неделя моды

На IV Московской неделе моды представлены бренды из 27 регионов России: Московской, Ивановской, Ленинградской, Нижегородской, Тамбовской и Тюменской областей, Краснодарского и Приморского краев, республик Бурятия, Дагестан, Коми, Саха (Якутия), Татарстан и других.

На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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23 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ежедневно в ЦВЗ "Манеж" работает открытый маркет, где с 13:00 до 21:00 можно купить одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров.

На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva

Четвертая Московская неделя моды

Ежедневно в ЦВЗ "Манеж" работает открытый маркет, где с 13:00 до 21:00 можно купить одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров.

На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
24 из 26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В программе МНМ — ежедневный лекторий. Бесплатно по регистрации можно посетить мастер-классы и послушать ведущих экспертов, которые расскажут о русском наследии в мировой моде и русском коде, актуальных трендах, легендарных коллекциях модных домов и использовании нейросетей в индустрии.

На фото: показ одежды бренда Abzaeva

Четвертая Московская неделя моды

В программе МНМ — ежедневный лекторий. Бесплатно по регистрации можно посетить мастер-классы и послушать ведущих экспертов, которые расскажут о русском наследии в мировой моде и русском коде, актуальных трендах, легендарных коллекциях модных домов и использовании нейросетей в индустрии.

На фото: показ одежды бренда Abzaeva

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
25 из 26
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Московская неделя моды проходит с 13 по 18 марта.

На фото: показ одежды бренда SERGEY SYSOEV Fashion School

Четвертая Московская неделя моды

Московская неделя моды проходит с 13 по 18 марта.

На фото: показ одежды бренда SERGEY SYSOEV Fashion School

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
26 из 26
 
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