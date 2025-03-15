Красота по-русски: как проходит Московская неделя моды

"Для нас вообще сделать бренд вязаных вещей было абсолютно естественно: Игоря еще в 11 лет научила вязать мама, потом он ходил в школьный кружок по вязанию. Он всегда экспериментировал с узорами, так что для нас Vereja — это еще и классное сочетание традиций с чем-то новым", — говорят дизайнеры.

На фото: телеведущая, блогер Ксения Собчак участвует в показе одежды бренда Vereja