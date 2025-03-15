Красота по-русски: как проходит Московская неделя моды
Уже первые дефиле выявили главный модный тренд — обращение к русской культуре, корням, традициям. На подиуме много наличников, ярких и необычных нарядов, созданных из вязаных ковриков — "как у бабушки в деревне".
На фото: показ одежды бренда Vereja
Уже первые дефиле выявили главный модный тренд — обращение к русской культуре, корням, традициям. На подиуме много наличников, ярких и необычных нарядов, созданных из вязаных ковриков — "как у бабушки в деревне".
На фото: показ одежды бренда Vereja
Vereja — бренд вязанных вручную вещей. Его основатели — стилисты Игорь Андреев и Маша Комарова.
На фото: модель, блогер и телеведущая Мария Миногарова участвует в показе одежды бренда Vereja
Vereja — бренд вязанных вручную вещей. Его основатели — стилисты Игорь Андреев и Маша Комарова.
На фото: модель, блогер и телеведущая Мария Миногарова участвует в показе одежды бренда Vereja
Создатели одежды этой марки вдохновляются русским фольклором, сказками, играми.
Создатели одежды этой марки вдохновляются русским фольклором, сказками, играми.
"Для нас вообще сделать бренд вязаных вещей было абсолютно естественно: Игоря еще в 11 лет научила вязать мама, потом он ходил в школьный кружок по вязанию. Он всегда экспериментировал с узорами, так что для нас Vereja — это еще и классное сочетание традиций с чем-то новым", — говорят дизайнеры.
На фото: телеведущая, блогер Ксения Собчак участвует в показе одежды бренда Vereja
"Для нас вообще сделать бренд вязаных вещей было абсолютно естественно: Игоря еще в 11 лет научила вязать мама, потом он ходил в школьный кружок по вязанию. Он всегда экспериментировал с узорами, так что для нас Vereja — это еще и классное сочетание традиций с чем-то новым", — говорят дизайнеры.
На фото: телеведущая, блогер Ксения Собчак участвует в показе одежды бренда Vereja
Осенью 2020 года Vogue назвал Vereja "самым обсуждаемым московским брендом". Вещи действительно экстравагантные и яркие.
Осенью 2020 года Vogue назвал Vereja "самым обсуждаемым московским брендом". Вещи действительно экстравагантные и яркие.
Образы, созданные дизайнером Аленой Мусаевой, ассоциируются с древними русскими дворянскими родами: роскошные ткани, необычные воротники, расшитые корсеты.
Образы, созданные дизайнером Аленой Мусаевой, ассоциируются с древними русскими дворянскими родами: роскошные ткани, необычные воротники, расшитые корсеты.
Эффектно и неожиданно выглядит наряд из красной кожи. В современный силуэт Алена Мусаева гармонично вписала длинные "боярские" рукава, которые в старину на Руси называли охабень (от слова "охабити" — обнять, охватить).
Эффектно и неожиданно выглядит наряд из красной кожи. В современный силуэт Алена Мусаева гармонично вписала длинные "боярские" рукава, которые в старину на Руси называли охабень (от слова "охабити" — обнять, охватить).
"Для меня важно донести до потребителя идею свободы мышления и самовыражения через одежду. Даже если изделия кажутся сложными и непонятными на первый взгляд, они призваны воплощать уникальность и освобождать от стереотипов, позволяя каждому чувствовать себя свободно и уверенно", — говорит Алена Мусаева.
На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva на IV Московской неделе моды
"Для меня важно донести до потребителя идею свободы мышления и самовыражения через одежду. Даже если изделия кажутся сложными и непонятными на первый взгляд, они призваны воплощать уникальность и освобождать от стереотипов, позволяя каждому чувствовать себя свободно и уверенно", — говорит Алена Мусаева.
На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva на IV Московской неделе моды
Дизайнер стремится показать самобытность народа и привносит элементы старинных костюмов в современные повседневные вещи.
На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva
Дизайнер стремится показать самобытность народа и привносит элементы старинных костюмов в современные повседневные вещи.
На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva
Создатель бренда Rogov — стилист, телеведущий, автор книги "Гид по стилю" Александр Рогов.
На фото: показ одежды бренда Rogov
Создатель бренда Rogov — стилист, телеведущий, автор книги "Гид по стилю" Александр Рогов.
На фото: показ одежды бренда Rogov
Дизайнер представил коллекцию вещей в стиле кежуал, в которой преобладали природные цвета, благородные, добротные ткани и — как элемент русского стиля — мех.
На фото: показ одежды бренда Rogov
Дизайнер представил коллекцию вещей в стиле кежуал, в которой преобладали природные цвета, благородные, добротные ткани и — как элемент русского стиля — мех.
На фото: показ одежды бренда Rogov
Бренд Rogov был создан в 2013 году, а в 2024-м Александр впервые показал свою коллекцию на III Московской неделе моды.
Бренд Rogov был создан в 2013 году, а в 2024-м Александр впервые показал свою коллекцию на III Московской неделе моды.
Фишка коллекции — леопардовая расцветка. Она актуальна уже несколько сезонов.
На фото: показ одежды бренда Rogov
Фишка коллекции — леопардовая расцветка. Она актуальна уже несколько сезонов.
На фото: показ одежды бренда Rogov
Леопард хорошо сочетается со спокойными цветами — жемчужно-серым и белым.
На фото: показ одежды бренда Rogov
Леопард хорошо сочетается со спокойными цветами — жемчужно-серым и белым.
На фото: показ одежды бренда Rogov
Бренд Abzaeva — из Бурятии. Его дизайнер Надежда Абзаева говорит, что в основе ее концептуальной одежды — сохранение культурного кода республики, отсылка к кочевому прошлому ее народа, традициям и обычаям.
Бренд Abzaeva — из Бурятии. Его дизайнер Надежда Абзаева говорит, что в основе ее концептуальной одежды — сохранение культурного кода республики, отсылка к кочевому прошлому ее народа, традициям и обычаям.
"Мой род по отцу происходит с острова Ольхон на Байкале. Это шаманский род. Поэтому шаманизм для меня — одна из важных граней нашей жизни, то, что всегда рядом. И в дизайне одежды очень хочется передать это уникальное ощущение мира, природы, цвета, фактуры, формы, времени", — рассказывает Надежда.
На фото: показ одежды бренда Abzaeva
"Мой род по отцу происходит с острова Ольхон на Байкале. Это шаманский род. Поэтому шаманизм для меня — одна из важных граней нашей жизни, то, что всегда рядом. И в дизайне одежды очень хочется передать это уникальное ощущение мира, природы, цвета, фактуры, формы, времени", — рассказывает Надежда.
На фото: показ одежды бренда Abzaeva
Цвета в коллекции Надежды Абзаевой ассоциируются с водой и льдом Байкала, его скалистыми берегами.
Цвета в коллекции Надежды Абзаевой ассоциируются с водой и льдом Байкала, его скалистыми берегами.
AP design — бренд женской одежды из Сибири. Он был основан в 2019-м Анной Попадюк.
AP design — бренд женской одежды из Сибири. Он был основан в 2019-м Анной Попадюк.
"В наших лимитированных коллекциях (дропах) четко прослеживаются основные черты ДНК бренда: чистые цвета, лаконичные образы, дополненные яркими деталями, полуприлегающий силуэт, правильная геометрия и, конечно, идеальная посадка", — рассказывает Анна.
"В наших лимитированных коллекциях (дропах) четко прослеживаются основные черты ДНК бренда: чистые цвета, лаконичные образы, дополненные яркими деталями, полуприлегающий силуэт, правильная геометрия и, конечно, идеальная посадка", — рассказывает Анна.
Модель бренда SERGEY SYSOEV Fashion School отсылает к русскому народному промыслу гжель.
Модель бренда SERGEY SYSOEV Fashion School отсылает к русскому народному промыслу гжель.
Сергей Сысоев — член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России и Международной ассоциации "Союз дизайнеров", заведующий кафедрой дизайна костюма Института дизайна РГУ имени А. Н. Косыгина.
Под маркой его бренда выпускается не только одежда, но и предметы интерьера.
Сергей Сысоев — член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России и Международной ассоциации "Союз дизайнеров", заведующий кафедрой дизайна костюма Института дизайна РГУ имени А. Н. Косыгина.
Под маркой его бренда выпускается не только одежда, но и предметы интерьера.
По словам дизайнера, его бренд делает акцент на безупречность, совершенство формы, качество ткани и отделку изделий.
На фото: показ одежды бренда SERGEY SYSOEV Fashion School
По словам дизайнера, его бренд делает акцент на безупречность, совершенство формы, качество ткани и отделку изделий.
На фото: показ одежды бренда SERGEY SYSOEV Fashion School
На IV Московской неделе моды представлены бренды из 27 регионов России: Московской, Ивановской, Ленинградской, Нижегородской, Тамбовской и Тюменской областей, Краснодарского и Приморского краев, республик Бурятия, Дагестан, Коми, Саха (Якутия), Татарстан и других.
На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva
На IV Московской неделе моды представлены бренды из 27 регионов России: Московской, Ивановской, Ленинградской, Нижегородской, Тамбовской и Тюменской областей, Краснодарского и Приморского краев, республик Бурятия, Дагестан, Коми, Саха (Якутия), Татарстан и других.
На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva
Ежедневно в ЦВЗ "Манеж" работает открытый маркет, где с 13:00 до 21:00 можно купить одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров.
На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva
Ежедневно в ЦВЗ "Манеж" работает открытый маркет, где с 13:00 до 21:00 можно купить одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров.
На фото: показ одежды бренда Alena Musaeva
В программе МНМ — ежедневный лекторий. Бесплатно по регистрации можно посетить мастер-классы и послушать ведущих экспертов, которые расскажут о русском наследии в мировой моде и русском коде, актуальных трендах, легендарных коллекциях модных домов и использовании нейросетей в индустрии.
На фото: показ одежды бренда Abzaeva
В программе МНМ — ежедневный лекторий. Бесплатно по регистрации можно посетить мастер-классы и послушать ведущих экспертов, которые расскажут о русском наследии в мировой моде и русском коде, актуальных трендах, легендарных коллекциях модных домов и использовании нейросетей в индустрии.
На фото: показ одежды бренда Abzaeva
Московская неделя моды проходит с 13 по 18 марта.
На фото: показ одежды бренда SERGEY SYSOEV Fashion School
Московская неделя моды проходит с 13 по 18 марта.
На фото: показ одежды бренда SERGEY SYSOEV Fashion School