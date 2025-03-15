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ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра"

ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 15.03.2025

ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра"

Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 15.03.2025

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны России."Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольховка, Никольское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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вооруженные силы украины, россия