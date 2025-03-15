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ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 15.03.2025
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13:09 15.03.2025 (обновлено: 13:33 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/mo-2005179918.html
ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра"
ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра"
Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:09:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны России."Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольховка, Никольское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра"

МО: потери ВСУ в зоне действия Днепра составили до 80 боевиков и три автомобиля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны России.
"Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольховка, Никольское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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