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ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра"
ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра"
Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:09:00+03:00
2025-03-15T13:09:00+03:00
2025-03-15T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 80 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны России."Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольховка, Никольское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли до 80 военных и три автомобиля в зоне действия "Днепра"
МО: потери ВСУ в зоне действия Днепра составили до 80 боевиков и три автомобиля