https://ria.ru/20250315/mo-2005178923.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 15.03.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, американскую боевую машину... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:05:00+03:00

2025-03-15T13:05:00+03:00

2025-03-15T13:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

сша

австрия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, американскую боевую машину пехоты Bradley и австрийскую бронемашину Pinzgauer Vector, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернещина, Пролетарское Харьковской области, Грековка Луганской Народной Республики и Редкодуб Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США и бронемашина Pinzgauer Vector производства Австрии, два пикапа, четыре орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, сша, австрия, министерство обороны рф (минобороны рф)