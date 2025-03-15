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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 15.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, американскую боевую машину... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:05:00+03:00
2025-03-15T13:05:00+03:00
2025-03-15T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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сша
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, американскую боевую машину пехоты Bradley и австрийскую бронемашину Pinzgauer Vector, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернещина, Пролетарское Харьковской области, Грековка Луганской Народной Республики и Редкодуб Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США и бронемашина Pinzgauer Vector производства Австрии, два пикапа, четыре орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, сша, австрия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, США, Австрия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
МО: потери ВСУ в в зоне действия Запада составили более 255 человек