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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС - РИА Новости, 15.03.2025

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту стартовал к МКС, он же вернет застрявших на станции на девять месяцев астронавтов. РИА Новости, 15.03.2025

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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту стартовал к МКС, он же вернет застрявших на станции на девять месяцев астронавтов. Как следует из трансляции американского космического агентства НАСА, запуск аппарата из Космического центра Кеннеди во Флориде прошел штатно. Ранее вылет откладывали из-за проблем с гидравликой на стартовом комплексе.В составе экипажа космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. На этом аппарате на Землю должны вернуться астронавты, которые вместо запланированной недели застряли на МКС на девять месяцев.Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа.Президента США Дональд Трамп обвинил в случившемся своего предшественника Джо Байдена, поскольку возвращение астронавтов неоднократно откладывалось. Нынешний глава Белого дома заявил, что лично просил главу SpaceX Илона Маска помочь экипажу Starliner, который долгие месяцы остается на орбите. Миллиардер утверждал, что администрация Байдена отказалась от его предложения вернуть астронавтов прошлой осенью.

https://ria.ru/20250308/kosmos-2003764767.html

https://ria.ru/20250228/mks-2002276679.html

https://ria.ru/20250314/venera-2004908871.html

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Crew Dragon успешно стартовал к МКС Crew Dragon успешно стартовал к МКС. Корабль стартовал из Космического центра Кеннеди во Флориде. На борту – россиянин Кирилл Песков, американки Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси. На нем же на Землю должны вернуться американские астронавты экипажа Boeing Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на орбите на 9 месяцев вместо недели. 2025-03-15T02:09 true PT0M44S

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