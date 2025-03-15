Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым стартовал к МКС
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту стартовал к МКС, он же вернет застрявших на станции на девять месяцев астронавтов.
Как следует из трансляции американского космического агентства НАСА, запуск аппарата из Космического центра Кеннеди во Флориде прошел штатно. Ранее вылет откладывали из-за проблем с гидравликой на стартовом комплексе.
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В составе экипажа космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.
На этом аппарате на Землю должны вернуться астронавты, которые вместо запланированной недели застряли на МКС на девять месяцев.
О том, что Crew-10 вылетит к МКС в марте, объявили в декабре прошлого года. Застрявшие астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, который прибыл на станцию в конце сентября, за месяц до этого ее покинул корабль Starliner, но без экипажа.
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Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа.
Президента США Дональд Трамп обвинил в случившемся своего предшественника Джо Байдена, поскольку возвращение астронавтов неоднократно откладывалось. Нынешний глава Белого дома заявил, что лично просил главу SpaceX Илона Маска помочь экипажу Starliner, который долгие месяцы остается на орбите. Миллиардер утверждал, что администрация Байдена отказалась от его предложения вернуть астронавтов прошлой осенью.