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Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35% - РИА Новости, 15.03.2025
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01:04 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/mironov-2005136108.html
Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%
Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35% - РИА Новости, 15.03.2025
Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%
Ставку налога для физических лиц для россиян, доход которых выше 500 миллионов рублей в год, надо повышать до 35%, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T01:04:00+03:00
2025-03-15T01:04:00+03:00
экономика
россия
сергей миронов
владимир путин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Ставку налога для физических лиц для россиян, доход которых выше 500 миллионов рублей в год, надо повышать до 35%, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Нужно донастраивать шкалу НДФЛ и повышать ставки для сверхбогатого меньшинства. При этом для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог давно пора отменить. Это наши программные требования, и мы будем добиваться расширения шкалы подоходного налога... В частности, на доходы от 250 до 500 миллионов рублей в год мы (партия СРЗП – ред.) предлагали ставку налога 25%, на доходы от 500 миллионов – в 35%. И сегодня, с учетом роста неравенства, наши предложения по-прежнему актуальны", - сказал он. По мнению Миронова, в России есть причины для роста доходного неравенства. "Эти системные проблемы нужно решать. Но рост неравенства также требует и корректировки налоговой системы. Прежде всего, прогрессивной шкалы НДФЛ, - в соответствии с теми инициативами, которые изначально выдвигала наша фракция", - добавил лидер эсеров. Миронов напомнил, что партия СРЗП добивалась введения прогрессии почти 20 лет, и в прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина был принят закон, в основу которого легли предложения Минфина, и в итоге максимальная ставка НДФЛ с 2025 года составляет 22% на доходы от 50 миллионов рублей в год. "Минфин в очередной раз "пощадил" наших миллиардеров, которые, кстати, за прошлый год увеличили свое совокупное состояние на 18,5 миллиарда долларов, а в этом году – еще на 8 миллиардов. Но для них прогрессивная шкала НДФЛ, по сути, остается плоской. Зарабатываешь ты 50 миллионов или 50 миллиардов, все равно отчисляешь 22%. "Справедливая Россия – За правду" настаивала на другом подходе", - заключил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250313/mironov-2004662090.html
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экономика, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%

Миронов: НДФЛ для сверхбогатых нужно повысить до 35%

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Ставку налога для физических лиц для россиян, доход которых выше 500 миллионов рублей в год, надо повышать до 35%, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Нужно донастраивать шкалу НДФЛ и повышать ставки для сверхбогатого меньшинства. При этом для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог давно пора отменить. Это наши программные требования, и мы будем добиваться расширения шкалы подоходного налога... В частности, на доходы от 250 до 500 миллионов рублей в год мы (партия СРЗП – ред.) предлагали ставку налога 25%, на доходы от 500 миллионов – в 35%. И сегодня, с учетом роста неравенства, наши предложения по-прежнему актуальны", - сказал он.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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По мнению Миронова, в России есть причины для роста доходного неравенства.
"Эти системные проблемы нужно решать. Но рост неравенства также требует и корректировки налоговой системы. Прежде всего, прогрессивной шкалы НДФЛ, - в соответствии с теми инициативами, которые изначально выдвигала наша фракция", - добавил лидер эсеров.
Миронов напомнил, что партия СРЗП добивалась введения прогрессии почти 20 лет, и в прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина был принят закон, в основу которого легли предложения Минфина, и в итоге максимальная ставка НДФЛ с 2025 года составляет 22% на доходы от 50 миллионов рублей в год.
"Минфин в очередной раз "пощадил" наших миллиардеров, которые, кстати, за прошлый год увеличили свое совокупное состояние на 18,5 миллиарда долларов, а в этом году – еще на 8 миллиардов. Но для них прогрессивная шкала НДФЛ, по сути, остается плоской. Зарабатываешь ты 50 миллионов или 50 миллиардов, все равно отчисляешь 22%. "Справедливая Россия – За правду" настаивала на другом подходе", - заключил депутат Госдумы.
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ЭкономикаРоссияСергей МироновВладимир ПутинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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