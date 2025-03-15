Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%
Миронов: НДФЛ для сверхбогатых нужно повысить до 35%
Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Ставку налога для физических лиц для россиян, доход которых выше 500 миллионов рублей в год, надо повышать до 35%, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Нужно донастраивать шкалу НДФЛ и повышать ставки для сверхбогатого меньшинства. При этом для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог давно пора отменить. Это наши программные требования, и мы будем добиваться расширения шкалы подоходного налога... В частности, на доходы от 250 до 500 миллионов рублей в год мы (партия СРЗП – ред.) предлагали ставку налога 25%, на доходы от 500 миллионов – в 35%. И сегодня, с учетом роста неравенства, наши предложения по-прежнему актуальны", - сказал он.
"Эти системные проблемы нужно решать. Но рост неравенства также требует и корректировки налоговой системы. Прежде всего, прогрессивной шкалы НДФЛ, - в соответствии с теми инициативами, которые изначально выдвигала наша фракция", - добавил лидер эсеров.
Миронов напомнил, что партия СРЗП добивалась введения прогрессии почти 20 лет, и в прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина был принят закон, в основу которого легли предложения Минфина, и в итоге максимальная ставка НДФЛ с 2025 года составляет 22% на доходы от 50 миллионов рублей в год.
"Минфин в очередной раз "пощадил" наших миллиардеров, которые, кстати, за прошлый год увеличили свое совокупное состояние на 18,5 миллиарда долларов, а в этом году – еще на 8 миллиардов. Но для них прогрессивная шкала НДФЛ, по сути, остается плоской. Зарабатываешь ты 50 миллионов или 50 миллиардов, все равно отчисляешь 22%. "Справедливая Россия – За правду" настаивала на другом подходе", - заключил депутат Госдумы.