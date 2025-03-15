https://ria.ru/20250315/miny-2005145895.html

Подполье: "Айдар"* применяет мины против русскоязычных боевиков ВСУ

Подполье: "Айдар"* применяет мины против русскоязычных боевиков ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025

Подполье: "Айдар"* применяет мины против русскоязычных боевиков ВСУ

Боевики украинского националистического батальона "Айдар"* (признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен) преследуют русскоязычных... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T06:35:00+03:00

2025-03-15T06:35:00+03:00

2025-03-15T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Боевики украинского националистического батальона "Айдар"* (признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен) преследуют русскоязычных военнослужащих ВСУ и устанавливают против них мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Нацисты из батальона "Айдар"* терроризируют русскоязычных военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Травля и враждебное отношение нацистов по отношению к мобилизованным русскоязычным доходит не только до избиений и пыток, уже ставших привычными, но и до случаев минирования "Айдаром"* позиций 93-й омбр ВСУ противопехотными минами "Лепесток". В результате такого "воспитательного" воздействия на минах уже подорвались несколько русскоязычных военнослужащих ВСУ", - сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. По словам собеседника агентства, нацисты "Айдара"* заявили, что будут минировать позиции 93-й мехбригады ВСУ до тех пор, пока среди ее военнослужащих полностью не прекратится использование русского языка как на службе, так и в быту. Случаи минирования произошли на оккупированной киевским режимом части ДНР.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250315/vsu-2005145334.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины