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Подполье: "Айдар"* применяет мины против русскоязычных боевиков ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:35 15.03.2025 (обновлено: 06:36 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/miny-2005145895.html
Подполье: "Айдар"* применяет мины против русскоязычных боевиков ВСУ
Подполье: "Айдар"* применяет мины против русскоязычных боевиков ВСУ - РИА Новости, 15.03.2025
Подполье: "Айдар"* применяет мины против русскоязычных боевиков ВСУ
Боевики украинского националистического батальона "Айдар"* (признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен) преследуют русскоязычных... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T06:35:00+03:00
2025-03-15T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Боевики украинского националистического батальона "Айдар"* (признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен) преследуют русскоязычных военнослужащих ВСУ и устанавливают против них мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Нацисты из батальона "Айдар"* терроризируют русскоязычных военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Травля и враждебное отношение нацистов по отношению к мобилизованным русскоязычным доходит не только до избиений и пыток, уже ставших привычными, но и до случаев минирования "Айдаром"* позиций 93-й омбр ВСУ противопехотными минами "Лепесток". В результате такого "воспитательного" воздействия на минах уже подорвались несколько русскоязычных военнослужащих ВСУ", - сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. По словам собеседника агентства, нацисты "Айдара"* заявили, что будут минировать позиции 93-й мехбригады ВСУ до тех пор, пока среди ее военнослужащих полностью не прекратится использование русского языка как на службе, так и в быту. Случаи минирования произошли на оккупированной киевским режимом части ДНР.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250315/vsu-2005145334.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Подполье: "Айдар"* применяет мины против русскоязычных боевиков ВСУ

"Айдар" применяет мины "Лепесток" против русскоязычных сослуживцев

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Боевики украинского националистического батальона "Айдар"* (признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен) преследуют русскоязычных военнослужащих ВСУ и устанавливают против них мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Нацисты из батальона "Айдар"* терроризируют русскоязычных военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Травля и враждебное отношение нацистов по отношению к мобилизованным русскоязычным доходит не только до избиений и пыток, уже ставших привычными, но и до случаев минирования "Айдаром"* позиций 93-й омбр ВСУ противопехотными минами "Лепесток". В результате такого "воспитательного" воздействия на минах уже подорвались несколько русскоязычных военнослужащих ВСУ", - сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
По словам собеседника агентства, нацисты "Айдара"* заявили, что будут минировать позиции 93-й мехбригады ВСУ до тех пор, пока среди ее военнослужащих полностью не прекратится использование русского языка как на службе, так и в быту. Случаи минирования произошли на оккупированной киевским режимом части ДНР.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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