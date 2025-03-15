https://ria.ru/20250315/metro-2005140928.html

Следствие по делу о поставке метро Москвы некачественных полушпал продлили

Следствие по делу о поставке метро Москвы некачественных полушпал продлили - РИА Новости, 15.03.2025

Следствие по делу о поставке метро Москвы некачественных полушпал продлили

Срок предварительного следствия уголовного дела о поставке столичному метрополитену некачественных полушпал продлен до апреля 2025 года, указано в официальных... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T03:33:00+03:00

2025-03-15T03:33:00+03:00

2025-03-15T03:33:00+03:00

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москва

мосинжпроект

московский метрополитен

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Срок предварительного следствия уголовного дела о поставке столичному метрополитену некачественных полушпал продлен до апреля 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по делу продлен… до 22.04.2025 года",- сказано в документах. По данному уголовному делу заключены под стражу первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и инженер Яна Талипова. Согласно картотеке Басманного суда Москвы, Дощатову вменяют получение взятки, Волынскому - дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, Васильеву и Талиповой вменили крупное мошенничество. Как ранее пояснял РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела, следователи установили, что Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена общей суммой более 3 миллиардов рублей. Фигуранты уголовного дела и иные неустановленные лица, контролирующие деятельность АО "ВО "Технопромимпорт" с целью совершения хищения бюджетных денежных средств, выделенных на закупку полушпал, вступили между собой в преступный сговор, который сводился к замене оригинальной продукции производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. После этого фигуранты и иные неустановленные лица, используя подконтрольное им иностранное юридическое лицо ЮАБ Мапид ЛТ, организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект", получив за неё оплату более 2 миллиардов рублей. По словам источника, Васильев признал свою вину по делу. Кроме того, собеседник агентства добавил, что в материалах дела содержатся сведения о том, что Дощатов, являясь первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен", в 2023 году получил от Волынского взятку в виде автомобиля марки "Toyota RAW-4" за вынесение положительного решения в отношении качества и количества материалов, поставленных АО "ВО "Технопромимпорт" для строительства объектов метрополитена, что обеспечило получение данным подрядчиком по договору поставки полушпал гарантийного удержания в сумме 120 миллионов рублей от АО "Мосинжпроект". Ранее суд наложил арест на имущество фигурантов данного уголовного дела.

https://ria.ru/20250225/sud-2001393216.html

https://ria.ru/20250214/rassledovanie-1999273058.html

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происшествия, москва, мосинжпроект, московский метрополитен