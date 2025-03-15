https://ria.ru/20250315/merkel-2005223086.html

Меркель неожиданно высказалась о России

Меркель неожиданно высказалась о России - РИА Новости, 15.03.2025

Меркель неожиданно высказалась о России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Berliner Zeitung назвала Россию сильной страной, вызывающей восхищение у президента США Дональда... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T18:26:00+03:00

2025-03-15T18:26:00+03:00

2025-03-15T23:19:00+03:00

в мире

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сша

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сергей лавров

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Berliner Zeitung назвала Россию сильной страной, вызывающей восхищение у президента США Дональда Трампа."Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа", — сказала она.По мнению Меркель, это не означает, что Вашингтон будет делать одолжения Москве. Глава Белого дома прежде всего стремится к достижению интересов США, указала экс-канцлер, напомнив о его лозунге "Сделаем Америку снова великой".При этом она отметила необходимость обсуждения интересов России.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны Москвы в них принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Чуть позднее, 27 февраля, делегации России и Соединенных Штатов встретились в Стамбуле, где согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

https://ria.ru/20250313/ssha-2004656062.html

https://ria.ru/20250313/kommunikatsiya-2004586709.html

россия

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в мире, россия, сша, германия, дональд трамп, ангела меркель, сергей лавров