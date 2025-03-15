https://ria.ru/20250315/merkel-2005220202.html

Меркель высказалась о перепалке Трампа и Зеленского

Меркель высказалась о перепалке Трампа и Зеленского - РИА Новости, 15.03.2025

Меркель высказалась о перепалке Трампа и Зеленского

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что было бы лучше, если бы она не видела "угнетающую" перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во РИА Новости, 15.03.2025

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что было бы лучше, если бы она не видела "угнетающую" перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во время их встречи в Белом доме. "Я не хочу это все комментировать. Я скажу только, что предпочла бы не видеть этой встречи, особенно если учесть, что ее видели по всей России, в том числе и президент (России Владимир - ред.) Путин", - заявила она в интервью газете Berliner Zeitung. Меркель назвала встречу "очень угнетающей" и подчеркнула, что больше никогда не хотела бы стать свидетелем чего-то подобного. Она не ответила на вопрос о том, повлияло ли на исход встречи решение Зеленского вести переговоры на английском, однако рассказала, что на посту канцлера всегда общалась с зарубежными коллегами на родном языке через переводчика. "Когда я еще не была канцлером Германии, я говорила по-английски, потому что американцы позитивно к этому относятся и потому что это быстрее, а потом хитрые журналисты, которые учились в Америке или Англии, указывали мне на ошибки в предлогах. Собственно, с тех пор я всегда говорила по-немецки на публике", - сказала Меркель. В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004423219.html

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в мире, россия, германия, сша, владимир зеленский, ангела меркель, дональд трамп, владимир путин