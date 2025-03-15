https://ria.ru/20250315/merkel-2005194431.html

Меркель жестко высказалась о Зеленском

Меркель жестко высказалась о Зеленском - РИА Новости, 15.03.2025

Меркель жестко высказалась о Зеленском

Владимир Зеленский не может принимать решения в вопросе окончания конфликта на Украине без оглядки на союзников, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:07:00+03:00

2025-03-15T15:07:00+03:00

2025-03-15T17:10:00+03:00

в мире

украина

ангела меркель

владимир зеленский

киев

евросоюз

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не может принимать решения в вопросе окончания конфликта на Украине без оглядки на союзников, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."Когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками", — сказала она.Меркель добавила, что ЕС тоже рискует ради Киева.На этой неделе бывший канцлер призывала подключить дипломатию к урегулированию украинского конфликта, при этом поддержав обсуждаемое немецкими политиками увеличение военных расходов Германии.

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украина

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в мире, украина, ангела меркель, владимир зеленский, киев, евросоюз