https://ria.ru/20250315/merkel-2005141414.html
"Нужно обязательно": Меркель сделала неожиданное заявление о России
"Нужно обязательно": Меркель сделала неожиданное заявление о России - РИА Новости, 15.03.2025
"Нужно обязательно": Меркель сделала неожиданное заявление о России
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала учитывать интересы Москвы, об этом она сказала в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T03:45:00+03:00
2025-03-15T03:45:00+03:00
2025-03-15T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала учитывать интересы Москвы, об этом она сказала в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."Рассуждать об интересах России нужно обязательно", — заявила она.Экс-глава немецкого правительства также отвергла критику относительно проекта "Северный поток — 2", подчеркнув, что все решения необходимо рассматривать исключительно в контексте того времени, когда они были приняты."Я рекомендую вам вспомнить то время. И я по-прежнему рекомендую имеющим иную точку зрения не говорить сразу, что мы тогда приняли неправильное решение. По крайней мере, я не приемлю этого для себя", — резюмировала Меркель.Бывший канцлер ранее призывала подключить дипломатию к урегулированию украинского конфликта, при этом поддержав обсуждаемое немецкими политиками увеличение военных расходов ФРГ.
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в мире, россия, ангела меркель, германия
В мире, Россия, Ангела Меркель, Германия
"Нужно обязательно": Меркель сделала неожиданное заявление о России
Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала учитывать интересы России