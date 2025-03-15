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Патриарх Кирилл поздравил Светлану Медведеву с юбилеем
Патриарх Кирилл поздравил Светлану Медведеву с юбилеем - РИА Новости, 15.03.2025
Патриарх Кирилл поздравил Светлану Медведеву с юбилеем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Фонда социально-культурных инициатив Светлану Медведеву с юбилеем, отметив ее вклад в... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:46:00+03:00
2025-03-15T15:46:00+03:00
2025-03-15T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Фонда социально-культурных инициатив Светлану Медведеву с юбилеем, отметив ее вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. "На протяжении многих лет вы прилагаете немалые усилия для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, для утверждения в обществе традиционных семейных ценностей и поддержки нуждающихся. Отрадно свидетельствовать, что ваша обширная благотворительная деятельность и активные просветительские труды снискали вам большое уважение сограждан", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх поблагодарил Медведеву за внимание к служению Русской православной церкви, пожелав ей "мира душевного и щедрой помощи Божией в прохождении поприща Великого поста и во всех благих начинаниях". Светлана Медведева, супруга зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, родилась в Кронштадте 15 марта 1965 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кронштадт, светлана медведева, дмитрий медведев, русская православная церковь
Религия, Россия, Кронштадт, Светлана Медведева, Дмитрий Медведев, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил Светлану Медведеву с юбилеем
Патриарх Кирилл отметил вклад Медведевой в воспитание подрастающего поколения