https://ria.ru/20250315/medvedeva-2005199476.html

Патриарх Кирилл поздравил Светлану Медведеву с юбилеем

Патриарх Кирилл поздравил Светлану Медведеву с юбилеем - РИА Новости, 15.03.2025

Патриарх Кирилл поздравил Светлану Медведеву с юбилеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Фонда социально-культурных инициатив Светлану Медведеву с юбилеем, отметив ее вклад в... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:46:00+03:00

2025-03-15T15:46:00+03:00

2025-03-15T15:46:00+03:00

религия

россия

кронштадт

светлана медведева

дмитрий медведев

русская православная церковь

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Фонда социально-культурных инициатив Светлану Медведеву с юбилеем, отметив ее вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. "На протяжении многих лет вы прилагаете немалые усилия для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, для утверждения в обществе традиционных семейных ценностей и поддержки нуждающихся. Отрадно свидетельствовать, что ваша обширная благотворительная деятельность и активные просветительские труды снискали вам большое уважение сограждан", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх поблагодарил Медведеву за внимание к служению Русской православной церкви, пожелав ей "мира душевного и щедрой помощи Божией в прохождении поприща Великого поста и во всех благих начинаниях". Светлана Медведева, супруга зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, родилась в Кронштадте 15 марта 1965 года.

https://ria.ru/20250128/osnovy-1995958416.html

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кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, кронштадт, светлана медведева, дмитрий медведев, русская православная церковь