https://ria.ru/20250315/mask-2005199831.html

Маск хочет, чтобы любой желающий мог отправиться на Марс

Маск хочет, чтобы любой желающий мог отправиться на Марс - РИА Новости, 15.03.2025

Маск хочет, чтобы любой желающий мог отправиться на Марс

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что хочет сделать так, чтобы любой желающий мог отправиться на Марс. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что хочет сделать так, чтобы любой желающий мог отправиться на Марс. "Мы хотим сделать так, чтобы каждый мог отправиться на Марс, если захочет", - написал Маск в социальной сети X. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на Марс в 2029 году. До этого сам Маск объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. В декабре 2024 года Маск допустил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, при этом пилотируемые миссии Starship могут отправиться туда в ближайшие четыре года.

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марс, россия, сша, илон маск, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, космос - риа наука