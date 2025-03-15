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В Риме прошли три манифестации за мир под разными лозунгами

В Риме прошли три манифестации за мир под разными лозунгами - РИА Новости, 15.03.2025

В Риме прошли три манифестации за мир под разными лозунгами

Три манифестации с лозунгами за мир при участии самых разных политических сил и общественных организаций состоялись в Риме в субботу, передает корреспондент РИА РИА Новости, 15.03.2025

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РИМ, 15 мар - РИА Новости. Три манифестации с лозунгами за мир при участии самых разных политических сил и общественных организаций состоялись в Риме в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Центральным мероприятием стал митинг сторонников проевропейской политики, который прошел на площади Пьяцца-дель-Пополо в центре итальянской столицы. Инициатором его проведения стал журналист газеты Repubblica Микеле Серра, а ведущей политической силой, поддержавшей манифестацию, стала оппозиционная левоцентристская Демократическая партия. К митингу присоединились мэры множества итальянских города, ряд профсоюзов и представители малых партий, разделяющих программу демократов. Инициативу поддержали активисты и политики, выступающие как за, так и против плана по перевооружению Евросоюза. Демонстранты, которые полностью заполнили площадь, размахивали символикой Европы. По словам организаторов, на "площадь за Европу" пришли около 30 тысяч человек. Из-за наплыва людей вход на площадь пришлось перекрыть, участники сообщают о тесноте из-за заграждений. В противовес сторонникам Евросоюза протестный митинг собрала оппозиционная непарламентская партия "Cуверенная и народная демократия". Участники митинга выступили предложений ЕС по увеличению оборонных расходов и заявили о необходимости перевести эти средств на "гражданские цели". По оценкам корреспондента, на митинг пришли пара тысяч человек. "На призыв с Пьяцца-дель-Пополо откликнулась та же система, ее звезды, которые готовы поддержать то, что им скажут. Как можно достичь мира, закупая оружие? Из истории можно вспомнить, как перед Первой мировой войной все вооружились из страха друг друга. Но именно из-за всеобщего вооружения Украина оказалась полностью разрушена", - заявил РИА Новости один из организаторов акции, автор инициативы референдума за прекращение военных поставок Украине профессор Энцо Пеннетта. Со сцены неподалеку от одного из символов Рима, мраморной плиты "Уста истины", звучала критика в адрес Евросоюза, "чьи хозяева хотят войны, чтобы спасти свои кресла". Один из лидеров "Cуверенной и народной демократии" Марко Риццо обвинил Еврокомиссию в том, что "хотят отобрать 800 миллиардов евро у итальянского народа, у европейского народа". "Вы знаете их имена: (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, (глава Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен, (бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио - ред.) Драги. Наша демонстрация представляет большинство итальянского народа, который хочет мира и не хочет войны", - сказал Риццо. В разговоре с РИА Новости он заявил, что две трети населения Италии не хотят войны, а "эти господа" хотят "заставить нас вести войну прямо сейчас, когда (президент США Дональд - ред.) Трамп и (президент РФ Владимир - ред.) Путин достигают соглашения". "Когда вы будете стоять в очереди в больницу, вы окажетесь перед танком", - заявил политик. С аналогичными лозунгами выступили участники манифестации, организованной политическим движением "Власть народу" и несколькими левыми партиями. Пройдя маршем по нескольким центральным улицам Рима, активисты сожгли флаги Евросоюза. Колонна демонстрантов несла баннер с лозунгом "Ни евро на их войну", где были изображены фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и премьер Италии Джорджа Мелони. Ранее фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро для финансирования военных расходов за счет бюджетных послаблений для стран ЕС и перенаправления средств, предусмотренных на развитие регионов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html

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Манифестация в Риме за мир На проевропейский митинг в центре города пришли около 305 тысяч человек, среди которых были активисты и политики, выступающие как за, так и против плана по перевооружению ЕС. В противовес оппозиционная непарламентская партия "Cуверенная и народная демократия" провела свой небольшой митинг с требованиями не увеличивать военные расходы. 2025-03-15T21:16 true PT0M16S

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