https://ria.ru/20250315/makron-2005253028.html
Макрон заявил о желании Франции переманить клиентов американского ВПК
Макрон заявил о желании Франции переманить клиентов американского ВПК - РИА Новости, 15.03.2025
Макрон заявил о желании Франции переманить клиентов американского ВПК
Французский президент Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Parisien о стремлении Франции переманить к себе клиентов американского ВПК в Европе. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T23:06:00+03:00
2025-03-15T23:06:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Parisien о стремлении Франции переманить к себе клиентов американского ВПК в Европе. "Я попросил у промышленников сделать так, чтобы мы могли, имея в виду системы, среди которых у нас есть наилучшие продукты, продвигать (вооружения - ред.) в европейских государствах, которые привыкли покупать у США. Тем, кто покупает (зенитно-ракетные комплексы - ред.) Patriot, нужно предложить (зенитно-ракетные комплексы - ред.) SAMP/T нового поколения, франко-итальянского производства. Тем, кто покупает (истребители - ред.) F35, нужно предложить (истребители - ред.) Rafale", - заявил Макрон. Макрон при этом признал, что попытки привлечь внимание европейских покупателей к французскому оружию вместо американского потребуют "большой работы по упрощению (производства - ред.) и снижению затрат".
https://ria.ru/20250315/makron-2005244692.html
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в мире, франция, европа, сша, эммануэль макрон
В мире, Франция, Европа, США, Эммануэль Макрон
Макрон заявил о желании Франции переманить клиентов американского ВПК
Макрон заявил о желании Франции переманить клиентов американского ВПК в Европе