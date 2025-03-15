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Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Украине - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/makron-2005244692.html
Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Украине
Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Украине - РИА Новости, 15.03.2025
Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Киеву. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T21:55:00+03:00
2025-03-15T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Киеву. "Президент "не исключает" поставку дополнительных истребителей, в том числе со стороны "третьих стран, которые их используют", - приводит его слова газета Parisien, которой Макрон дал интервью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Украине

Макрон допустил отправку истребителей Mirage Украине со стороны третьих стран

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Киеву.
"Президент "не исключает" поставку дополнительных истребителей, в том числе со стороны "третьих стран, которые их используют", - приводит его слова газета Parisien, которой Макрон дал интервью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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