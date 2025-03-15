https://ria.ru/20250315/makron-2005244692.html
Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Украине
Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Украине - РИА Новости, 15.03.2025
Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Киеву. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T21:55:00+03:00
2025-03-15T21:55:00+03:00
2025-03-15T21:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Киеву. "Президент "не исключает" поставку дополнительных истребителей, в том числе со стороны "третьих стран, которые их используют", - приводит его слова газета Parisien, которой Макрон дал интервью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Украине
Макрон допустил отправку истребителей Mirage Украине со стороны третьих стран