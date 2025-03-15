https://ria.ru/20250315/makron-2005244450.html

Макрон сделал дерзкое заявление об отправке военных на Украину

Макрон сделал дерзкое заявление об отправке военных на Украину - РИА Новости, 15.03.2025

Макрон сделал дерзкое заявление об отправке военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T21:53:00+03:00

2025-03-15T21:53:00+03:00

2025-03-15T21:53:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. "Если она (Украина – ред.) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет", - заявил Макрон в интервью газете Parisien. По словам Макрона, европейские страны хотят отправить "несколько тысяч человек от страны, в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку". В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон