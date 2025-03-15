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Первый магазин "Сделано в России" открылся в Гонконге - РИА Новости, 15.03.2025
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16:49 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/magazin-2005208643.html
Первый магазин "Сделано в России" открылся в Гонконге
Первый магазин "Сделано в России" открылся в Гонконге - РИА Новости, 15.03.2025
Первый магазин "Сделано в России" открылся в Гонконге
В специальном административном районе КНР (САР) Гонконг открылся первый официальный магазин с российскими товарами под брендом "Сделано в России", сообщили РИА... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:49:00+03:00
2025-03-15T16:49:00+03:00
экономика
китай
россия
гонконг
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
в мире
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ПЕКИН, 15 мар - РИА Новости. В специальном административном районе КНР (САР) Гонконг открылся первый официальный магазин с российскими товарами под брендом "Сделано в России", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экспортного центр (РЭЦ). "В Гонконге открылся первый Национальный магазин Made in Russia, в офлайне покупатели могут приобрести более 1000 наименований российских товаров", - заявили в РЭЦ. В РЭЦ отметили, что магазин располагается в центре города, что делает его привлекательным не только для местного населения, но и для туристов, посещающих Гонконг. Ранее в январе на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в китайском Шэньяне генеральный директор центра Вероника Никишина заявила, что Россия и Китай будут серьезно бороться с подделками под товары из РФ на территории Китая. В Китае сегодня стремительно набирает популярность продукция из России. Во многих городах по всей стране открылись торговые точки, продающие продукцию под вывеской "товары из России". Однако в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в РФ. Ранее в январе посольство России в Китае призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые продаются в некоторых магазинах на территории Китая под видом продукции из РФ.
https://ria.ru/20250119/kitaj-1994428818.html
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экономика, китай, россия, гонконг, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), в мире
Экономика, Китай, Россия, Гонконг, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), В мире
Первый магазин "Сделано в России" открылся в Гонконге

РЭЦ: в Гонконге открылся первый официальный магазин "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска "Сделано в России"
Вывеска Сделано в России - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вывеска "Сделано в России". Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мар - РИА Новости. В специальном административном районе КНР (САР) Гонконг открылся первый официальный магазин с российскими товарами под брендом "Сделано в России", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экспортного центр (РЭЦ).
Гонконге открылся первый Национальный магазин Made in Russia, в офлайне покупатели могут приобрести более 1000 наименований российских товаров", - заявили в РЭЦ.
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19 января, 05:38
В РЭЦ отметили, что магазин располагается в центре города, что делает его привлекательным не только для местного населения, но и для туристов, посещающих Гонконг.
Ранее в январе на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в китайском Шэньяне генеральный директор центра Вероника Никишина заявила, что Россия и Китай будут серьезно бороться с подделками под товары из РФ на территории Китая.
В Китае сегодня стремительно набирает популярность продукция из России. Во многих городах по всей стране открылись торговые точки, продающие продукцию под вывеской "товары из России". Однако в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в РФ.
Ранее в январе посольство России в Китае призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые продаются в некоторых магазинах на территории Китая под видом продукции из РФ.
Поддельный товар под видом продукта из России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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ЭкономикаКитайРоссияГонконгВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)В мире
 
 
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