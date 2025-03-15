https://ria.ru/20250315/magazin-2005208643.html

Первый магазин "Сделано в России" открылся в Гонконге

Первый магазин "Сделано в России" открылся в Гонконге - РИА Новости, 15.03.2025

Первый магазин "Сделано в России" открылся в Гонконге

В специальном административном районе КНР (САР) Гонконг открылся первый официальный магазин с российскими товарами под брендом "Сделано в России", сообщили РИА... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:49:00+03:00

2025-03-15T16:49:00+03:00

2025-03-15T16:49:00+03:00

экономика

китай

россия

гонконг

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

в мире

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ПЕКИН, 15 мар - РИА Новости. В специальном административном районе КНР (САР) Гонконг открылся первый официальный магазин с российскими товарами под брендом "Сделано в России", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экспортного центр (РЭЦ). "В Гонконге открылся первый Национальный магазин Made in Russia, в офлайне покупатели могут приобрести более 1000 наименований российских товаров", - заявили в РЭЦ. В РЭЦ отметили, что магазин располагается в центре города, что делает его привлекательным не только для местного населения, но и для туристов, посещающих Гонконг. Ранее в январе на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в китайском Шэньяне генеральный директор центра Вероника Никишина заявила, что Россия и Китай будут серьезно бороться с подделками под товары из РФ на территории Китая. В Китае сегодня стремительно набирает популярность продукция из России. Во многих городах по всей стране открылись торговые точки, продающие продукцию под вывеской "товары из России". Однако в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в РФ. Ранее в январе посольство России в Китае призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые продаются в некоторых магазинах на территории Китая под видом продукции из РФ.

https://ria.ru/20250119/kitaj-1994428818.html

https://ria.ru/20250109/proverka-1992956703.html

китай

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гонконг

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экономика, китай, россия, гонконг, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), в мире