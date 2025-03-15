https://ria.ru/20250315/livan-2005206978.html

В Ливане заявили о гибели двух человек из-за израильского авиаудара

В Ливане заявили о гибели двух человек из-за израильского авиаудара - РИА Новости, 15.03.2025

В Ливане заявили о гибели двух человек из-за израильского авиаудара

Два человека погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю на юге Ливана, сообщило управление гражданской обороны на юге страны, передает телеканал... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:37:00+03:00

2025-03-15T16:37:00+03:00

2025-03-15T16:37:00+03:00

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тель-авив

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю на юге Ливана, сообщило управление гражданской обороны на юге страны, передает телеканал Al Manar."Два человека погибли при авиаударе израильского противника по автомобилю в поселении Бурдж аль-Мулюк на юге Ливана", - говорится в заявлении гражданской обороны, которое приводит телеканал. Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства. Позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но израильская армия снова уклонилась от соглашения и сохранила свое присутствие на пяти позициях на ливанской территории. Во вторник Израиль и Ливан начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года.

https://ria.ru/20250228/livan-2002208071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024