https://ria.ru/20250315/livan-2005206978.html
В Ливане заявили о гибели двух человек из-за израильского авиаудара
В Ливане заявили о гибели двух человек из-за израильского авиаудара - РИА Новости, 15.03.2025
В Ливане заявили о гибели двух человек из-за израильского авиаудара
Два человека погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю на юге Ливана, сообщило управление гражданской обороны на юге страны, передает телеканал... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:37:00+03:00
2025-03-15T16:37:00+03:00
2025-03-15T16:37:00+03:00
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю на юге Ливана, сообщило управление гражданской обороны на юге страны, передает телеканал Al Manar."Два человека погибли при авиаударе израильского противника по автомобилю в поселении Бурдж аль-Мулюк на юге Ливана", - говорится в заявлении гражданской обороны, которое приводит телеканал. Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства. Позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но израильская армия снова уклонилась от соглашения и сохранила свое присутствие на пяти позициях на ливанской территории. Во вторник Израиль и Ливан начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане заявили о гибели двух человек из-за израильского авиаудара
Al Manar: два человека погибли при авиаударе Израиля по автомобилю на юге Ливана