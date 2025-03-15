https://ria.ru/20250315/litsey-2005182963.html

Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей

Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей - РИА Новости, 15.03.2025

Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей

Мать с двумя сыновьями, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея во французском городе Пуасси, чтобы "уладить спор" с одним из учащихся, РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:38:00+03:00

2025-03-15T13:38:00+03:00

2025-03-15T13:38:00+03:00

в мире

ле корбюзье (шарль-эдуар жаннере-гри)

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Мать с двумя сыновьями, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея во французском городе Пуасси, чтобы "уладить спор" с одним из учащихся, сообщает издание Parisien. "Троица, вооруженная ножом, вошла в пятницу днем во двор лицея Ле Корбюзье в Пуасси, намереваясь уладить спор с одним из учеников. Это были два брата и их мать", - сказано в статье. Отмечается, что полиции удалось задержать мать и одного из братьев. Другому брату удалось скрыться. О пострадавших не сообщается. По словам одного из сотрудников учреждения, никто не испугался и все быстро оказались вне опасности. Мэр города Сандрин Дос Сантос в свою очередь выразила обеспокоенность в связи с инцидентами вокруг лицея. По ее словам, с января было зарегистрировано несколько случаев насильственных действий и краж.

https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984175291.html

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в мире, ле корбюзье (шарль-эдуар жаннере-гри)