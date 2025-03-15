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Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей - РИА Новости, 15.03.2025
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13:38 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/litsey-2005182963.html
Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей
Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей - РИА Новости, 15.03.2025
Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей
Мать с двумя сыновьями, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея во французском городе Пуасси, чтобы "уладить спор" с одним из учащихся, РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:38:00+03:00
2025-03-15T13:38:00+03:00
в мире
ле корбюзье (шарль-эдуар жаннере-гри)
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Мать с двумя сыновьями, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея во французском городе Пуасси, чтобы "уладить спор" с одним из учащихся, сообщает издание Parisien. "Троица, вооруженная ножом, вошла в пятницу днем во двор лицея Ле Корбюзье в Пуасси, намереваясь уладить спор с одним из учеников. Это были два брата и их мать", - сказано в статье. Отмечается, что полиции удалось задержать мать и одного из братьев. Другому брату удалось скрыться. О пострадавших не сообщается. По словам одного из сотрудников учреждения, никто не испугался и все быстро оказались вне опасности. Мэр города Сандрин Дос Сантос в свою очередь выразила обеспокоенность в связи с инцидентами вокруг лицея. По ее словам, с января было зарегистрировано несколько случаев насильственных действий и краж.
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в мире, ле корбюзье (шарль-эдуар жаннере-гри)
В мире, Ле Корбюзье (Шарль-Эдуар Жаннере-Гри)
Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей

Parisien: мать с двумя сыновьями, вооруженными ножом, проникли в лицей в Пуасси

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Мать с двумя сыновьями, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея во французском городе Пуасси, чтобы "уладить спор" с одним из учащихся, сообщает издание Parisien.
"Троица, вооруженная ножом, вошла в пятницу днем во двор лицея Ле Корбюзье в Пуасси, намереваясь уладить спор с одним из учеников. Это были два брата и их мать", - сказано в статье.
Отмечается, что полиции удалось задержать мать и одного из братьев. Другому брату удалось скрыться.
О пострадавших не сообщается. По словам одного из сотрудников учреждения, никто не испугался и все быстро оказались вне опасности.
Мэр города Сандрин Дос Сантос в свою очередь выразила обеспокоенность в связи с инцидентами вокруг лицея. По ее словам, с января было зарегистрировано несколько случаев насильственных действий и краж.
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