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Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей
Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей - РИА Новости, 15.03.2025
Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей
Мать с двумя сыновьями, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея во французском городе Пуасси, чтобы "уладить спор" с одним из учащихся, РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:38:00+03:00
2025-03-15T13:38:00+03:00
2025-03-15T13:38:00+03:00
в мире
ле корбюзье (шарль-эдуар жаннере-гри)
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Мать с двумя сыновьями, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея во французском городе Пуасси, чтобы "уладить спор" с одним из учащихся, сообщает издание Parisien. "Троица, вооруженная ножом, вошла в пятницу днем во двор лицея Ле Корбюзье в Пуасси, намереваясь уладить спор с одним из учеников. Это были два брата и их мать", - сказано в статье. Отмечается, что полиции удалось задержать мать и одного из братьев. Другому брату удалось скрыться. О пострадавших не сообщается. По словам одного из сотрудников учреждения, никто не испугался и все быстро оказались вне опасности. Мэр города Сандрин Дос Сантос в свою очередь выразила обеспокоенность в связи с инцидентами вокруг лицея. По ее словам, с января было зарегистрировано несколько случаев насильственных действий и краж.
https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984175291.html
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в мире, ле корбюзье (шарль-эдуар жаннере-гри)
В мире, Ле Корбюзье (Шарль-Эдуар Жаннере-Гри)
Во Франции мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей
Parisien: мать с двумя сыновьями, вооруженными ножом, проникли в лицей в Пуасси