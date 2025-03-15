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Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами - РИА Новости, 15.03.2025
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13:02 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/lekarstva-2005178318.html
Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами
Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами - РИА Новости, 15.03.2025
Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами
Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:02:00+03:00
2025-03-15T13:02:00+03:00
здоровье - общество
россия
правительство рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Законопроект "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" был рассмотрен на заседании кабмина 13 марта. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.
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здоровье - общество, россия, правительство рф
Здоровье - Общество, Россия, Правительство РФ
Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами

В РФ одобрили резервное обеспечение лекарствами пациентов с орфанными болезнями

© Fotolia / ridvanardaЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Fotolia / ridvanarda
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
Законопроект "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" был рассмотрен на заседании кабмина 13 марта.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.
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