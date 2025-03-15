https://ria.ru/20250315/lekarstva-2005178318.html

Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами

Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами - РИА Новости, 15.03.2025

Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами

Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:02:00+03:00

2025-03-15T13:02:00+03:00

2025-03-15T13:02:00+03:00

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Законопроект "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" был рассмотрен на заседании кабмина 13 марта. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.

https://ria.ru/20250222/vampiry-2000888151.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, правительство рф