https://ria.ru/20250315/lekarstva-2005178318.html
Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами
Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами - РИА Новости, 15.03.2025
Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами
Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:02:00+03:00
2025-03-15T13:02:00+03:00
2025-03-15T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Законопроект "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" был рассмотрен на заседании кабмина 13 марта. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия, правительство рф
Здоровье - Общество, Россия, Правительство РФ
Правительство одобрило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами
В РФ одобрили резервное обеспечение лекарствами пациентов с орфанными болезнями