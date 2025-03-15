https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005173530.html

ВСУ потеряли в курском приграничье более 220 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в курском приграничье более 220 боевиков за сутки - РИА Новости, 15.03.2025

ВСУ потеряли в курском приграничье более 220 боевиков за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 220 украинских боевиков, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T12:06:00+03:00

2025-03-15T12:06:00+03:00

2025-03-15T13:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 220 украинских боевиков, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БпЛА и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БпЛА и склад боеприпасов",- говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 630 военнослужащих, 393 танка, 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2199 боевых бронированных машин, 2437 автомобилей, 555 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф