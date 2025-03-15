https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005168471.html
Власти рассказали, как узнать об эвакуированных жителях Суджанского района
Власти рассказали, как узнать об эвакуированных жителях Суджанского района - РИА Новости, 15.03.2025
Власти рассказали, как узнать об эвакуированных жителях Суджанского района
Информацию об эвакуированных жителях Суджанского района можно узнать по телефону "горячей линии", а также подать через нее заявку об эвакуации людей с... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:16:00+03:00
2025-03-15T11:16:00+03:00
2025-03-15T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 15 мар – РИА Новости. Информацию об эвакуированных жителях Суджанского района можно узнать по телефону "горячей линии", а также подать через нее заявку об эвакуации людей с приграничных территорий Курской области, сообщили в правительстве региона."Круглосуточно работает телефон "Горячей линии" 8(4712)72-30-03… По нему можно узнать информацию об эвакуированных жителях Суджанского района, работающих пунктах временного размещения, подать заявку об эвакуации людей из приграничных территорий", - сообщили в Telegram-канале правительства региона.Номер "горячей линии" можно узнать на сайте правительства Курской области.Ранее в МЧС России сообщалось, что около 240 человек вывезены из Суджанского района Курской области с начала эвакуации, сообщает МЧС России. В ведомстве отметили, что специалисты оказывают необходимую помощь не только жителям Курской области, но и их родственникам, с которыми долгое время была утрачена связь, за сутки помощь получают несколько десятков человек.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, суджанский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти рассказали, как узнать об эвакуированных жителях Суджанского района
Об эвакуированных жителях Суджанского района можно узнать по горячей линии