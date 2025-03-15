https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005168471.html

Власти рассказали, как узнать об эвакуированных жителях Суджанского района

Власти рассказали, как узнать об эвакуированных жителях Суджанского района - РИА Новости, 15.03.2025

Власти рассказали, как узнать об эвакуированных жителях Суджанского района

Информацию об эвакуированных жителях Суджанского района можно узнать по телефону "горячей линии", а также подать через нее заявку об эвакуации людей с... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:16:00+03:00

2025-03-15T11:16:00+03:00

2025-03-15T11:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

суджанский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 15 мар – РИА Новости. Информацию об эвакуированных жителях Суджанского района можно узнать по телефону "горячей линии", а также подать через нее заявку об эвакуации людей с приграничных территорий Курской области, сообщили в правительстве региона."Круглосуточно работает телефон "Горячей линии" 8(4712)72-30-03… По нему можно узнать информацию об эвакуированных жителях Суджанского района, работающих пунктах временного размещения, подать заявку об эвакуации людей из приграничных территорий", - сообщили в Telegram-канале правительства региона.Номер "горячей линии" можно узнать на сайте правительства Курской области.Ранее в МЧС России сообщалось, что около 240 человек вывезены из Суджанского района Курской области с начала эвакуации, сообщает МЧС России. В ведомстве отметили, что специалисты оказывают необходимую помощь не только жителям Курской области, но и их родственникам, с которыми долгое время была утрачена связь, за сутки помощь получают несколько десятков человек.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

курская область

суджанский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, суджанский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)