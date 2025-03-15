https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005150844.html

В ГД назвали разгром ВСУ в Курской области переломным моментом конфликта

В ГД назвали разгром ВСУ в Курской области переломным моментом конфликта - РИА Новости, 15.03.2025

В ГД назвали разгром ВСУ в Курской области переломным моментом конфликта

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал разгром группировки ВСУ в приграничной части Курской области... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:25:00+03:00

2025-03-15T08:25:00+03:00

2025-03-15T08:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сумская область

владимир путин

михаил шеремет

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал разгром группировки ВСУ в приграничной части Курской области переломным моментом конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ в Курской области. Президент РФ, в свою очередь, сообщил, что с пониманием воспринял призыв президента США руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины, но Киев должен отдать им приказ сложить оружие. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение. "Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, - это критический переломный момент в военном конфликте, начало конца киевского режима. И это уже стали понимать и признавать на Западе", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевский режим и его западные кураторы вторжением в Курскую область хотели навредить России, но получили обратный эффект. Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении - российские военные взяли в плен 430 солдат и офицеров противника. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область Украины. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

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курская область

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сумская область, владимир путин, михаил шеремет, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф