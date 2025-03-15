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В Курской области захватили бронемашину ВСУ М577 - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:49 15.03.2025 (обновлено: 22:01 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/kursk-2005244113.html
В Курской области захватили бронемашину ВСУ М577
В Курской области захватили бронемашину ВСУ М577 - РИА Новости, 15.03.2025
В Курской области захватили бронемашину ВСУ М577
Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады группировки войск "Север", действуя у Махновки под Суджей, захватили бронированную командно-штабную... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T21:49:00+03:00
2025-03-15T22:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады группировки войск "Север", действуя у Махновки под Суджей, захватили бронированную командно-штабную машину американского производства М577, принадлежавшую украинской армии, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь". "Бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады под руководством офицеров с позывными "Эльбрус" и "Ленчик", действуя к северу от Суджи в районе Махновки, захватили украинскую командно-штабную бронемашину М577 американского производства, понтонно-мостовую бронемашину, два минных тральщика и украинские выносные антенны для управления БПЛА. Наступление российских частей продолжается, кольцо вокруг украинских оккупантов и террористов сжимается всё плотнее", - сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь". В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250315/kursk-2005241027.html
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005230053.html
курская область
россия
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Захваченная командно-штабная машина американского производства М577
Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады группировки "Север", действуя у Махновки под Суджей, захватили бронированную командно-штабную машину американского производства М577, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь"
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безопасность, курская область, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Курской области захватили бронемашину ВСУ М577

В Курской области захватили бронемашину ВСУ М577 производства США

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады группировки войск "Север", действуя у Махновки под Суджей, захватили бронированную командно-штабную машину американского производства М577, принадлежавшую украинской армии, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь".
"Бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады под руководством офицеров с позывными "Эльбрус" и "Ленчик", действуя к северу от Суджи в районе Махновки, захватили украинскую командно-штабную бронемашину М577 американского производства, понтонно-мостовую бронемашину, два минных тральщика и украинские выносные антенны для управления БПЛА. Наступление российских частей продолжается, кольцо вокруг украинских оккупантов и террористов сжимается всё плотнее", - сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Зеленскому вынесли предупреждение после слов о Курской области
Вчера, 21:20
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
"Совпало с окружением": в Раде раскрыли ловушку, в которую угодил Зеленский
Вчера, 19:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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