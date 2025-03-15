Зеленский раскрыл, кого отправит на мирные переговоры
Зеленский утвердил делегацию от Украины для мирных переговоров
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров, однако не указал, о каких переговорах и с кем конкретно идет речь, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте его офиса.
Согласно указу "О делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира", в состав переговорной группы войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров.
В документе отмечается, что делегацию возглавит Ермак. Кроме того, он имеет право вносить по согласованию с министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.
Украинская делегация в этом же составе участвовала 11 марта во встрече с американскими представителями в саудовском городе Джидда.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют поставки военного вооружения Украине.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи о заключении перемирия на Украине.