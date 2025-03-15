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Зеленский раскрыл, кого отправит на мирные переговоры - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 15.03.2025 (обновлено: 23:11 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/kiev-2005211475.html
Зеленский раскрыл, кого отправит на мирные переговоры
Зеленский раскрыл, кого отправит на мирные переговоры - РИА Новости, 15.03.2025
Зеленский раскрыл, кого отправит на мирные переговоры
Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров, однако не указал, о РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:05:00+03:00
2025-03-15T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров, однако не указал, о каких переговорах и с кем конкретно идет речь, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте его офиса.Согласно указу "О делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира", в состав переговорной группы войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров.В документе отмечается, что делегацию возглавит Ермак. Кроме того, он имеет право вносить по согласованию с министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.Украинская делегация в этом же составе участвовала 11 марта во встрече с американскими представителями в саудовском городе Джидда.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют поставки военного вооружения Украине.Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи о заключении перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250315/zelenskiy-2005193652.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, андрей ермак, андрей сибига
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Андрей Сибига
Зеленский раскрыл, кого отправит на мирные переговоры

Зеленский утвердил делегацию от Украины для мирных переговоров

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров, однако не указал, о каких переговорах и с кем конкретно идет речь, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте его офиса.
Согласно указу "О делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира", в состав переговорной группы войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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Вчера, 15:00
В документе отмечается, что делегацию возглавит Ермак. Кроме того, он имеет право вносить по согласованию с министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.
Украинская делегация в этом же составе участвовала 11 марта во встрече с американскими представителями в саудовском городе Джидда.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют поставки военного вооружения Украине.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи о заключении перемирия на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАндрей Сибига
 
 
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