https://ria.ru/20250315/khleb-2005144340.html

Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб

Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб - РИА Новости, 15.03.2025

Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб

Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата ВСУ оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T05:32:00+03:00

2025-03-15T05:32:00+03:00

2025-03-15T06:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

россия

курская область

вооруженные силы украины

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СУДЖА (Курская обл.), 15 мар - РИА Новости. Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата ВСУ оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобожден населенный пункт Суджа. Город находился под оккупацией сил ВСУ семь месяцев. "Я плакала (когда зашли бойцы РФ – ред.), а вчера батюшка (священнослужитель – ред.) привез хлеб, я горбушку отрезала и так плакала, так плакала", - сказала жительница Суджи Анна Богунова. Она также рассказала, что российские бойцы, зайдя в населенный пункт, сразу начали привозить еду местным жителям.

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005135031.html

суджа

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суджа, россия, курская область, вооруженные силы украины