Рейтинг@Mail.ru
Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 15.03.2025 (обновлено: 06:40 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/khleb-2005144340.html
Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб
Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб - РИА Новости, 15.03.2025
Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб
Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата ВСУ оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:32:00+03:00
2025-03-15T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764865_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e4b3480e62d2070a26b3a2ad29e0084.jpg
СУДЖА (Курская обл.), 15 мар - РИА Новости. Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата ВСУ оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобожден населенный пункт Суджа. Город находился под оккупацией сил ВСУ семь месяцев. "Я плакала (когда зашли бойцы РФ – ред.), а вчера батюшка (священнослужитель – ред.) привез хлеб, я горбушку отрезала и так плакала, так плакала", - сказала жительница Суджи Анна Богунова. Она также рассказала, что российские бойцы, зайдя в населенный пункт, сразу начали привозить еду местным жителям.
https://ria.ru/20250315/sudzha-2005135031.html
суджа
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764865_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41fd8e029df0a379289035513baa45f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджа, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб

Жительница Суджи Богунова рассказала как расплакалась. когда ей привезли хлеб

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУДЖА (Курская обл.), 15 мар - РИА Новости. Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата ВСУ оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб.
В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобожден населенный пункт Суджа. Город находился под оккупацией сил ВСУ семь месяцев.
"Я плакала (когда зашли бойцы РФ – ред.), а вчера батюшка (священнослужитель – ред.) привез хлеб, я горбушку отрезала и так плакала, так плакала", - сказала жительница Суджи Анна Богунова.
Она также рассказала, что российские бойцы, зайдя в населенный пункт, сразу начали привозить еду местным жителям.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Беженка из Суджи рассказала, как наемники ВСУ насиловали пожилых и детей
00:27
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала