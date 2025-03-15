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Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб
Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб - РИА Новости, 15.03.2025
Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб
Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата ВСУ оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:32:00+03:00
2025-03-15T05:32:00+03:00
2025-03-15T06:40:00+03:00
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СУДЖА (Курская обл.), 15 мар - РИА Новости. Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата ВСУ оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобожден населенный пункт Суджа. Город находился под оккупацией сил ВСУ семь месяцев. "Я плакала (когда зашли бойцы РФ – ред.), а вчера батюшка (священнослужитель – ред.) привез хлеб, я горбушку отрезала и так плакала, так плакала", - сказала жительница Суджи Анна Богунова. Она также рассказала, что российские бойцы, зайдя в населенный пункт, сразу начали привозить еду местным жителям.
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суджа, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Жительница Суджи расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб
Жительница Суджи Богунова рассказала как расплакалась. когда ей привезли хлеб