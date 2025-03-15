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Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела - РИА Новости, 15.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:42 15.03.2025 (обновлено: 21:48 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/khinshteyn-2005243674.html
Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела
Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела - РИА Новости, 15.03.2025
Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела
Три человека, включая подростка, из числа эвакуированных мирных жителей получили травмы в результате обстрела Суджанского района Курской области, они... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T21:42:00+03:00
2025-03-15T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
суджанский район
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Три человека, включая подростка, из числа эвакуированных мирных жителей получили травмы в результате обстрела Суджанского района Курской области, они госпитализированы, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн."Три человека из числа эвакуированных мирных жителей сегодня были госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу. Среди них - 12-летний подросток", - написал он в своем Telegram-канале.Хинштейн отметил, что жители получили травмы в результате обстрела Суджанского района. Подчеркивается, что у ребенка осколочные ранения предплечья, мама мальчика получила ушиб ноги, еще у одной женщины - минно-взрывная травма, все трое доставлены в Курскую областную больницу.
курская область
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курская область, александр хинштейн, суджанский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Суджанский район, Происшествия
Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела

Троих эвакуированных жителей Курской области госпитализировали после обстрела

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Три человека, включая подростка, из числа эвакуированных мирных жителей получили травмы в результате обстрела Суджанского района Курской области, они госпитализированы, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.
"Три человека из числа эвакуированных мирных жителей сегодня были госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу. Среди них - 12-летний подросток", - написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что жители получили травмы в результате обстрела Суджанского района. Подчеркивается, что у ребенка осколочные ранения предплечья, мама мальчика получила ушиб ноги, еще у одной женщины - минно-взрывная травма, все трое доставлены в Курскую областную больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнСуджанский районПроисшествия
 
 
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