https://ria.ru/20250315/khinshteyn-2005243674.html
Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела
Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела - РИА Новости, 15.03.2025
Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела
Три человека, включая подростка, из числа эвакуированных мирных жителей получили травмы в результате обстрела Суджанского района Курской области, они... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T21:42:00+03:00
2025-03-15T21:42:00+03:00
2025-03-15T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
суджанский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Три человека, включая подростка, из числа эвакуированных мирных жителей получили травмы в результате обстрела Суджанского района Курской области, они госпитализированы, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн."Три человека из числа эвакуированных мирных жителей сегодня были госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу. Среди них - 12-летний подросток", - написал он в своем Telegram-канале.Хинштейн отметил, что жители получили травмы в результате обстрела Суджанского района. Подчеркивается, что у ребенка осколочные ранения предплечья, мама мальчика получила ушиб ноги, еще у одной женщины - минно-взрывная травма, все трое доставлены в Курскую областную больницу.
курская область
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, суджанский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Суджанский район, Происшествия
Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела
Троих эвакуированных жителей Курской области госпитализировали после обстрела