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Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела

Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела - РИА Новости, 15.03.2025

Троих жителей Курской области госпитализировали после обстрела

Три человека, включая подростка, из числа эвакуированных мирных жителей получили травмы в результате обстрела Суджанского района Курской области, они... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T21:42:00+03:00

2025-03-15T21:42:00+03:00

2025-03-15T21:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

суджанский район

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Три человека, включая подростка, из числа эвакуированных мирных жителей получили травмы в результате обстрела Суджанского района Курской области, они госпитализированы, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн."Три человека из числа эвакуированных мирных жителей сегодня были госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу. Среди них - 12-летний подросток", - написал он в своем Telegram-канале.Хинштейн отметил, что жители получили травмы в результате обстрела Суджанского района. Подчеркивается, что у ребенка осколочные ранения предплечья, мама мальчика получила ушиб ноги, еще у одной женщины - минно-взрывная травма, все трое доставлены в Курскую областную больницу.

курская область

суджанский район

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курская область, александр хинштейн, суджанский район, происшествия