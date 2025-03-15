https://ria.ru/20250315/khinshteyn-2005211613.html

В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек

В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек - РИА Новости, 15.03.2025

В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек

Более 370 фамилий исключено из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области, эти люди найдены, сообщает врио губернатора Александр... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T17:05:00+03:00

2025-03-15T17:05:00+03:00

2025-03-15T17:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 370 фамилий исключено из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области, эти люди найдены, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий - эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава Богу, постепенно сокращается", - написал он.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

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курская область, александр хинштейн, россия, безопасность