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Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи

Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи - РИА Новости, 15.03.2025

Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи

Минобороны России показало новые кадры из освобожденного города Суджа в Курской области. РИА Новости, 15.03.2025

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2025-03-15T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минобороны России показало новые кадры из освобожденного города Суджа в Курской области. В четверг министерство сообщило, что подразделения группировки войск "Север" освободили курские населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. В частности, на видео попали разрушенные и догорающие дома, российский флаг, водруженный на водонапорную башню, лежащие вдоль дороги тела украинских военных.

суджа

курская область

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Новые кадры из освобожденной Суджи Минобороны России показало новые кадры из освобожденной Суджи. В частности, на видео попали разрушенные и догорающие дома, российский флаг, водруженный на водонапорную башню, а также лежащие вдоль дороги тела украинских военнослужащих. 2025-03-15T14:14 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)