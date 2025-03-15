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Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи
Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи - РИА Новости, 15.03.2025
Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи
Минобороны России показало новые кадры из освобожденного города Суджа в Курской области. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:14:00+03:00
2025-03-15T14:14:00+03:00
2025-03-15T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минобороны России показало новые кадры из освобожденного города Суджа в Курской области. В четверг министерство сообщило, что подразделения группировки войск "Север" освободили курские населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. В частности, на видео попали разрушенные и догорающие дома, российский флаг, водруженный на водонапорную башню, лежащие вдоль дороги тела украинских военных.
суджа
курская область
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РИА Новости
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Новые кадры из освобожденной Суджи
Минобороны России показало новые кадры из освобожденной Суджи. В частности, на видео попали разрушенные и догорающие дома, российский флаг, водруженный на водонапорную башню, а также лежащие вдоль дороги тела украинских военнослужащих.
2025-03-15T14:14
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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суджа, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи
Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи в Курской области