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Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/kadry-2005186128.html
Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи
Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи - РИА Новости, 15.03.2025
Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи
Минобороны России показало новые кадры из освобожденного города Суджа в Курской области. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T14:14:00+03:00
2025-03-15T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минобороны России показало новые кадры из освобожденного города Суджа в Курской области. В четверг министерство сообщило, что подразделения группировки войск "Север" освободили курские населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. В частности, на видео попали разрушенные и догорающие дома, российский флаг, водруженный на водонапорную башню, лежащие вдоль дороги тела украинских военных.
суджа
курская область
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РИА Новости
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353
60
353
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Новые кадры из освобожденной Суджи
Минобороны России показало новые кадры из освобожденной Суджи. В частности, на видео попали разрушенные и догорающие дома, российский флаг, водруженный на водонапорную башню, а также лежащие вдоль дороги тела украинских военнослужащих.
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суджа, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи

Минобороны показало новые кадры из освобожденной Суджи в Курской области

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минобороны России показало новые кадры из освобожденного города Суджа в Курской области.
В четверг министерство сообщило, что подразделения группировки войск "Север" освободили курские населенные пункты Суджа, Меловой и Подол.
В частности, на видео попали разрушенные и догорающие дома, российский флаг, водруженный на водонапорную башню, лежащие вдоль дороги тела украинских военных.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Подразделениями группировки войск Север освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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