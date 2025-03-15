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Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже
Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже - РИА Новости, 15.03.2025
Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в субботу в своем Telegram-канале кадры, запечатлевшие масштаб ущерба зданию Суджанского... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:21:00+03:00
2025-03-15T16:21:00+03:00
2025-03-15T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
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александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в субботу в своем Telegram-канале кадры, запечатлевшие масштаб ущерба зданию Суджанского краеведческого музея после варварской атаки ВСУ, и сообщил, что музей будет восстановлен. В пятницу ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое ранены, историческое здание было практически уничтожено. СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела. "Появились кадры, на которых видно, как сейчас выглядит Суджанский краеведческий музей после варварских атак укронацистов. Это не просто удар по архитектуре, это удар по нашей истории, культуре и памяти. Суджанский краеведческий музей был местом, где хранились свидетельства богатого прошлого Суджанской земли, связанного с именами выдающихся деятелей культуры, науки и искусства", - сообщил Хинштейн. Он отметил, что, благодаря оперативным действиям сотрудников музея, особо ценные экспонаты были заранее вывезены и размещены в фондохранилищах Курского областного краеведческого музея, всего было спасено 457 предметов, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия России. "Мы не позволим уничтожить нашу историю и культуру. Суджанский краеведческий музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Это наш долг перед будущими поколениями", - отметил Хинштейн.
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россия, курская область, суджа, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже
Хинштейн: суджанский краеведческий музей восстановят после варварской атаки ВСУ