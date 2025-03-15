https://ria.ru/20250315/hinshtejn-2005203611.html

Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже

Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже - РИА Новости, 15.03.2025

Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в субботу в своем Telegram-канале кадры, запечатлевшие масштаб ущерба зданию Суджанского... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:21:00+03:00

2025-03-15T16:21:00+03:00

2025-03-15T16:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

александр хинштейн

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в субботу в своем Telegram-канале кадры, запечатлевшие масштаб ущерба зданию Суджанского краеведческого музея после варварской атаки ВСУ, и сообщил, что музей будет восстановлен. В пятницу ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое ранены, историческое здание было практически уничтожено. СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела. "Появились кадры, на которых видно, как сейчас выглядит Суджанский краеведческий музей после варварских атак укронацистов. Это не просто удар по архитектуре, это удар по нашей истории, культуре и памяти. Суджанский краеведческий музей был местом, где хранились свидетельства богатого прошлого Суджанской земли, связанного с именами выдающихся деятелей культуры, науки и искусства", - сообщил Хинштейн. Он отметил, что, благодаря оперативным действиям сотрудников музея, особо ценные экспонаты были заранее вывезены и размещены в фондохранилищах Курского областного краеведческого музея, всего было спасено 457 предметов, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия России. "Мы не позволим уничтожить нашу историю и культуру. Суджанский краеведческий музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Это наш долг перед будущими поколениями", - отметил Хинштейн.

https://ria.ru/20250314/delo-2005125535.html

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россия, курская область, суджа, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)