Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/hinshtejn-2005203611.html
Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже
Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже - РИА Новости, 15.03.2025
Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в субботу в своем Telegram-канале кадры, запечатлевшие масштаб ущерба зданию Суджанского... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:21:00+03:00
2025-03-15T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
александр хинштейн
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100881_0:15:3024:1716_1920x0_80_0_0_5ea6fbae2e920816d2835a03571a5697.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в субботу в своем Telegram-канале кадры, запечатлевшие масштаб ущерба зданию Суджанского краеведческого музея после варварской атаки ВСУ, и сообщил, что музей будет восстановлен. В пятницу ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое ранены, историческое здание было практически уничтожено. СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела. "Появились кадры, на которых видно, как сейчас выглядит Суджанский краеведческий музей после варварских атак укронацистов. Это не просто удар по архитектуре, это удар по нашей истории, культуре и памяти. Суджанский краеведческий музей был местом, где хранились свидетельства богатого прошлого Суджанской земли, связанного с именами выдающихся деятелей культуры, науки и искусства", - сообщил Хинштейн. Он отметил, что, благодаря оперативным действиям сотрудников музея, особо ценные экспонаты были заранее вывезены и размещены в фондохранилищах Курского областного краеведческого музея, всего было спасено 457 предметов, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия России. "Мы не позволим уничтожить нашу историю и культуру. Суджанский краеведческий музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Это наш долг перед будущими поколениями", - отметил Хинштейн.
https://ria.ru/20250314/delo-2005125535.html
россия
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100881_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_b95059af00bfb89af9a7b1b4b82a6ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджа, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Хинштейн рассказал, что будет с разрушенным музеем в Судже

Хинштейн: суджанский краеведческий музей восстановят после варварской атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в субботу в своем Telegram-канале кадры, запечатлевшие масштаб ущерба зданию Суджанского краеведческого музея после варварской атаки ВСУ, и сообщил, что музей будет восстановлен.
В пятницу ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое ранены, историческое здание было практически уничтожено. СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела.
"Появились кадры, на которых видно, как сейчас выглядит Суджанский краеведческий музей после варварских атак укронацистов. Это не просто удар по архитектуре, это удар по нашей истории, культуре и памяти. Суджанский краеведческий музей был местом, где хранились свидетельства богатого прошлого Суджанской земли, связанного с именами выдающихся деятелей культуры, науки и искусства", - сообщил Хинштейн.
Он отметил, что, благодаря оперативным действиям сотрудников музея, особо ценные экспонаты были заранее вывезены и размещены в фондохранилищах Курского областного краеведческого музея, всего было спасено 457 предметов, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия России.
"Мы не позволим уничтожить нашу историю и культуру. Суджанский краеведческий музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Это наш долг перед будущими поколениями", - отметил Хинштейн.
Разрушенное в результате удара ВСУ здание Краеведческого музея в Судже. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на краеведческий музей в Судже
14 марта, 21:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала