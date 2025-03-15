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Анохин отреагировал на попытку поджога музея в Вязьме - РИА Новости, 15.03.2025
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15:21 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/gubernator-2005197028.html
Анохин отреагировал на попытку поджога музея в Вязьме
Анохин отреагировал на попытку поджога музея в Вязьме - РИА Новости, 15.03.2025
Анохин отреагировал на попытку поджога музея в Вязьме
Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что поджигателю центра патриотического воспитания "Долг", в котором располагается музей неизвестного... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:21:00+03:00
2025-03-15T15:21:00+03:00
происшествия
смоленская область
вязьма
вяземский район
василий анохин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что поджигателю центра патриотического воспитания "Долг", в котором располагается музей неизвестного солдата в Вязьме, отягчит наказание тот факт, что он совершил преступление сразу после празднования 82-й годовщины освобождения района от фашистов. Поджог произошел в ночь после торжеств в честь 82-й годовщины освобождения Вяземского района от немецко-фашистских захватчиков. По данным УМВД и УФСБ по Смоленской области, по факту попытки поджога возбуждено уголовное дело о теракте, задержанный -15-летний местный житель. По его словам, в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, предложив за вознаграждение в размере 320 000 рублей поджечь штаб всех смоленских поисковиков. Юноша согласился и совершил попытку поджога, бросив в окно здания бутылку с зажигательной смесью, но денег не получил. Огонь не нанес большого ущерба, повредив только окно и подоконник. Санкция статьи о теракте предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Анохин в своем Telegram-канале поблагодарил силовые ведомства за слаженные действия и оперативное задержание злоумышленника. По его словам, молодому человеку дали задание поджечь патриотический центр "вражеские провокаторы". "Дата была выбрана противниками неслучайно - бутылка с зажигательной смесью была брошена на следующий день после празднования 82-й годовщины освобождения Вязьмы от фашистских захватчиков. Этот факт, вне сомнения, станет обстоятельством, отягчающим уголовное наказание", - написал Анохин. По его словам, сейчас подозреваемый испытывает сильнейшее раскаяние и даже не способен объяснить, почему "повелся" на уловки врагов. "Он не может принять то, что оказался лишь инструментом противника, который отработал свое и пойдет на скамью подсудимых", - отметил глава региона. Руководитель смоленского областного поискового объединения "Долг" Нина Куликовских на странице объединения в соцсети "ВКонтакте" рассказала, что центр "Долг" - это штаб всех смоленских поисковиков, там собран архив на каждого найденного погибшего неизвестного солдата с 1990 года. В здании располагаются библиотека, картотека солдатских медальонов, музей неизвестного солдата - по выражению Куликовских, это "12 залов истории, страницы которой написаны поисковиками, все экспонаты вынесены с полей сражения".
https://ria.ru/20250315/delo-2005188873.html
https://ria.ru/20250314/ostanki-2004891638.html
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смоленская область
вязьма
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происшествия, смоленская область, вязьма, вяземский район, василий анохин
Происшествия, Смоленская область, Вязьма, Вяземский район, Василий Анохин
Анохин отреагировал на попытку поджога музея в Вязьме

Анохин: уверен, что поджигателю патриотического центра ужесточат наказание

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что поджигателю центра патриотического воспитания "Долг", в котором располагается музей неизвестного солдата в Вязьме, отягчит наказание тот факт, что он совершил преступление сразу после празднования 82-й годовщины освобождения района от фашистов.
Поджог произошел в ночь после торжеств в честь 82-й годовщины освобождения Вяземского района от немецко-фашистских захватчиков.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Смоленске возбудили дело после поджога Музея неизвестного солдата
Вчера, 14:30
По данным УМВД и УФСБ по Смоленской области, по факту попытки поджога возбуждено уголовное дело о теракте, задержанный -15-летний местный житель. По его словам, в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, предложив за вознаграждение в размере 320 000 рублей поджечь штаб всех смоленских поисковиков. Юноша согласился и совершил попытку поджога, бросив в окно здания бутылку с зажигательной смесью, но денег не получил. Огонь не нанес большого ущерба, повредив только окно и подоконник. Санкция статьи о теракте предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Анохин в своем Telegram-канале поблагодарил силовые ведомства за слаженные действия и оперативное задержание злоумышленника. По его словам, молодому человеку дали задание поджечь патриотический центр "вражеские провокаторы".
"Дата была выбрана противниками неслучайно - бутылка с зажигательной смесью была брошена на следующий день после празднования 82-й годовщины освобождения Вязьмы от фашистских захватчиков. Этот факт, вне сомнения, станет обстоятельством, отягчающим уголовное наказание", - написал Анохин.
Вечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Смоленской области до сих пор находят останки людей, замученных нацистами
14 марта, 00:59
По его словам, сейчас подозреваемый испытывает сильнейшее раскаяние и даже не способен объяснить, почему "повелся" на уловки врагов.
"Он не может принять то, что оказался лишь инструментом противника, который отработал свое и пойдет на скамью подсудимых", - отметил глава региона.
Руководитель смоленского областного поискового объединения "Долг" Нина Куликовских на странице объединения в соцсети "ВКонтакте" рассказала, что центр "Долг" - это штаб всех смоленских поисковиков, там собран архив на каждого найденного погибшего неизвестного солдата с 1990 года. В здании располагаются библиотека, картотека солдатских медальонов, музей неизвестного солдата - по выражению Куликовских, это "12 залов истории, страницы которой написаны поисковиками, все экспонаты вынесены с полей сражения".
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Малышева поблагодарила Анохина за работу с архивами о действиях нацистов
13 марта, 20:31
 
ПроисшествияСмоленская областьВязьмаВяземский районВасилий Анохин
 
 
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