Анохин отреагировал на попытку поджога музея в Вязьме
Анохин: уверен, что поджигателю патриотического центра ужесточат наказание
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что поджигателю центра патриотического воспитания "Долг", в котором располагается музей неизвестного солдата в Вязьме, отягчит наказание тот факт, что он совершил преступление сразу после празднования 82-й годовщины освобождения района от фашистов.
Поджог произошел в ночь после торжеств в честь 82-й годовщины освобождения Вяземского района от немецко-фашистских захватчиков.
По данным УМВД и УФСБ по Смоленской области, по факту попытки поджога возбуждено уголовное дело о теракте, задержанный -15-летний местный житель. По его словам, в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, предложив за вознаграждение в размере 320 000 рублей поджечь штаб всех смоленских поисковиков. Юноша согласился и совершил попытку поджога, бросив в окно здания бутылку с зажигательной смесью, но денег не получил. Огонь не нанес большого ущерба, повредив только окно и подоконник. Санкция статьи о теракте предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Анохин в своем Telegram-канале поблагодарил силовые ведомства за слаженные действия и оперативное задержание злоумышленника. По его словам, молодому человеку дали задание поджечь патриотический центр "вражеские провокаторы".
"Дата была выбрана противниками неслучайно - бутылка с зажигательной смесью была брошена на следующий день после празднования 82-й годовщины освобождения Вязьмы от фашистских захватчиков. Этот факт, вне сомнения, станет обстоятельством, отягчающим уголовное наказание", - написал Анохин.
По его словам, сейчас подозреваемый испытывает сильнейшее раскаяние и даже не способен объяснить, почему "повелся" на уловки врагов.
"Он не может принять то, что оказался лишь инструментом противника, который отработал свое и пойдет на скамью подсудимых", - отметил глава региона.
Руководитель смоленского областного поискового объединения "Долг" Нина Куликовских на странице объединения в соцсети "ВКонтакте" рассказала, что центр "Долг" - это штаб всех смоленских поисковиков, там собран архив на каждого найденного погибшего неизвестного солдата с 1990 года. В здании располагаются библиотека, картотека солдатских медальонов, музей неизвестного солдата - по выражению Куликовских, это "12 залов истории, страницы которой написаны поисковиками, все экспонаты вынесены с полей сражения".