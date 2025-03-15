В Госдуме назвали ликвидацию Ганула зачисткой преступников
Депутат Шеремет: ликвидация Ганула является зачисткой причастных к преступлениям
© Фото : Нацполиция УкраиныПолиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
© Фото : Нацполиция Украины
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ликвидацию радикального украинского националиста Демьяна Ганула началом зачистки внутри Украины причастных к кровавым преступлениям.
Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Одессе убили националиста Ганула. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в убийстве националиста. Им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад.
"Ганула убили свои же. На Украине началась зачистка тех, кто много знает и причастен к различным кровавым преступлениям, чтобы не дать распутать клубок, который ведет на самую верхушку киевского режима и к их хозяевам", - сказал Шеремет РИА Новости.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"** (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
** Организация признана террористической и запрещена в России.