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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 15.03.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками горловского поселка Победа, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T12:02:00+03:00
2025-03-15T12:02:00+03:00
2025-03-15T12:02:00+03:00
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками горловского поселка Победа, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Победа с позиций украинских террористов ранена мирная жительница", - написал он. Ранее в субботу в ДНР сообщили о восьми обстрелах Горловки со стороны ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранена мирная жительница