https://ria.ru/20250315/gorlovka-2005149343.html
ВСУ в субботу утром выпустили по Горловке девять снарядов
ВСУ в субботу утром выпустили по Горловке девять снарядов - РИА Новости, 15.03.2025
ВСУ в субботу утром выпустили по Горловке девять снарядов
Украинские войска в субботу утром выпустили по горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T07:54:00+03:00
2025-03-15T07:54:00+03:00
2025-03-15T07:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
нато
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром выпустили по горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 05.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 мм; 06.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм... 06.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005148327.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, НАТО
ВСУ в субботу утром выпустили по Горловке девять снарядов
ВСУ в субботу утром выпустили по Горловке девять снарядов натовского калибра