В Германии более 80 тысяч рабочих вышли на демонстрации
В Германии более 80 тысяч работников промпредприятий вышли на демонстрации
© Getty Images / picture alliance / Moritz FrankenbergУчастники демонстрации IG Metall в Ганновере, Германия
© Getty Images / picture alliance / Moritz Frankenberg
Участники демонстрации IG Metall в Ганновере, Германия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 80 тысяч работников промышленных предприятий приняли участие в демонстрациях в пяти городах ФРГ, чтобы привлечь внимание политиков к состоянию немецкой промышленности, сообщает профсоюз IG Metall.
"Около 81 тысячи рабочих откликнулись на призыв IG Metall к проведению общенациональной акции. Это была крупнейшая общественная акция профсоюза за последние десятилетия", - говорится в пресс-релизе на его сайте.
Демонстрации прошли сразу в пяти городах Германии: Ганновере, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Кёльне и Штутгарте, сообщает IG Metall. Работники немецких промпредприятий обеспокоены сокращением рабочих мест и заработной платы, высокими ценами на электроэнергию и устареванием инфраструктуры. Они призвали новое правительство ФРГ, которое должно прийти к власти по итогам выборов, увеличить инвестиции в промышленность, развивать новые технологии и улучшать условия труда.
Ранее газета Handelsblatt писала со ссылкой на исследование консалтинговой компании Ernst & Young, что оборот средних и крупных промышленных предприятий Германии в 2024 году снизился примерно на 4%. При этом кризис затронул в первую очередь автомобильную, металлическую и электротехническую промышленность. Немецкие предприятия вынуждены сокращать рабочие места и переносить производственные мощности за рубеж.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
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