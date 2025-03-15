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В Германии рассказали о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 15.03.2025
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11:03 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/germanija-2005167209.html
В Германии рассказали о подготовке к войне с Россией
В Германии рассказали о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 15.03.2025
В Германии рассказали о подготовке к войне с Россией
Общественное мнение в странах Европы, в частности в Германии, готовят к некой войне с Россией, как перед Первой мировой войной, хотя причин ожидать "российское... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:03:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Общественное мнение в странах Европы, в частности в Германии, готовят к некой войне с Россией, как перед Первой мировой войной, хотя причин ожидать "российское нападение" нет, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Людям промывают мозги, но не через одно СМИ, как тогда (в Германии перед Первой мировой - ред.). Теперь у нас 50 каналов и три тысячи газет, которые говорят одно и то же, будто Россия завтра начнет войну и придет нас оккупировать. В обычных продуктовых магазинах уже продаются комплекты для чрезвычайных ситуаций, противогазы, на случай химической атаки можно целый костюм (химзащиты) купить. Даже бункер можно купить, чтобы разместить под домом и пережить ядерный взрыв", - сказал собеседник. При этом Ральф Нимайер считает, что говорить о войне с Россией невозможно и никаких реальных признаков якобы готовящегося "нападения" нет. "Нельзя назвать ни одной причины для нападения России на нас. Такого в принципе не было, даже если мы взглянем на последние 300 лет", - подчеркнул политик. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250305/germaniya-2003113550.html
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россия, европа, германия, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
В Германии рассказали о подготовке к войне с Россией

Немецкий политик Нимайер: общественное мнение в Европе готовят к войне с Россией

© AP Photo / Michael SohnЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Общественное мнение в странах Европы, в частности в Германии, готовят к некой войне с Россией, как перед Первой мировой войной, хотя причин ожидать "российское нападение" нет, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Людям промывают мозги, но не через одно СМИ, как тогда (в Германии перед Первой мировой - ред.). Теперь у нас 50 каналов и три тысячи газет, которые говорят одно и то же, будто Россия завтра начнет войну и придет нас оккупировать. В обычных продуктовых магазинах уже продаются комплекты для чрезвычайных ситуаций, противогазы, на случай химической атаки можно целый костюм (химзащиты) купить. Даже бункер можно купить, чтобы разместить под домом и пережить ядерный взрыв", - сказал собеседник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Германия готовится к войне. И это не шутка
5 марта, 08:00
При этом Ральф Нимайер считает, что говорить о войне с Россией невозможно и никаких реальных признаков якобы готовящегося "нападения" нет.
«
"Нельзя назвать ни одной причины для нападения России на нас. Такого в принципе не было, даже если мы взглянем на последние 300 лет", - подчеркнул политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны
2 марта, 21:40
 
РоссияЕвропаГерманияВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
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