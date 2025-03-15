В ФРГ предположили, как Берлин помогал бы Киеву в случае перемирия
Немецкий политик Нимайер: Берлин нашел бы способ поставлять вооружение Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Берлин нашел бы способ поставлять вооружение Киеву даже в случае объявления перемирия на Украине, например, поставки могли бы выдавать за гуманитарную помощь, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
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"Можно представить, что при вступлении в силу перемирия на 30 дней или больше, они (немецкие власти - ред.) нашли бы способ обозначить это (поставки вооружения Украине) как гуманитарную помощь. Они заявили бы, что это не военная помощь, а гуманитарная. А что можно сказать против гуманитарной помощи?" - сказал собеседник агентства.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.