https://ria.ru/20250315/germanija-2005151973.html

В ФРГ предположили, как Берлин помогал бы Киеву в случае перемирия

В ФРГ предположили, как Берлин помогал бы Киеву в случае перемирия - РИА Новости, 15.03.2025

В ФРГ предположили, как Берлин помогал бы Киеву в случае перемирия

Берлин нашел бы способ поставлять вооружение Киеву даже в случае объявления перемирия на Украине, например, поставки могли бы выдавать за гуманитарную помощь,... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:38:00+03:00

2025-03-15T08:38:00+03:00

2025-03-15T08:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Берлин нашел бы способ поставлять вооружение Киеву даже в случае объявления перемирия на Украине, например, поставки могли бы выдавать за гуманитарную помощь, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Можно представить, что при вступлении в силу перемирия на 30 дней или больше, они (немецкие власти - ред.) нашли бы способ обозначить это (поставки вооружения Украине) как гуманитарную помощь. Они заявили бы, что это не военная помощь, а гуманитарная. А что можно сказать против гуманитарной помощи?" - сказал собеседник агентства. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, киев, владимир путин