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В Германии обвинили СМИ в умалчивании успехов России в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
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05:23 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/germanija-2005144008.html
В Германии обвинили СМИ в умалчивании успехов России в Курской области
В Германии обвинили СМИ в умалчивании успехов России в Курской области - РИА Новости, 15.03.2025
В Германии обвинили СМИ в умалчивании успехов России в Курской области
Основные немецкие СМИ и руководство Германии пытаются умалчивать успехи российской армии в Курской области, чтобы не говорить о победах России, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T05:23:00+03:00
2025-03-15T05:23:00+03:00
россия
германия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
анналена бербок
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Основные немецкие СМИ и руководство Германии пытаются умалчивать успехи российской армии в Курской области, чтобы не говорить о победах России, сообщил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Очень мало внимания в новостях. Можно найти только на второй странице. Они не особенно хотят говорить, что Россия возвращает под контроль незаконно занятую Украиной территорию, потому что они не хотят показывать, что Россия побеждает. Во всех основных СМИ это игнорируют", - сказал агентству Нимайер. Вместе с тем глава совета отметил, что в альтернативных СМИ Германии продвижению российских войск в Курской области уделяют массу внимания, в том числе там публикуются видео из региона и фрагменты выступлений президента РФ Владимира Путина по этому вопросу. "Официальной реакции нет от Анналены Бербок: она все еще министр иностранных дел (ФРГ), но реакции нет. Господин (канцлер Германии Олаф) Шольц вчера в бундестаге молчал, его вообще не видно в последнее время. Господин (предполагаемый будущий канцлер ФРГ Фридрих) Мерц выступает, но на другие темы", - добавил политик. Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250312/kreml-2004502872.html
https://ria.ru/20250315/gosduma-2005134446.html
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россия, германия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, анналена бербок, вооруженные силы украины
Россия, Германия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Анналена Бербок, Вооруженные силы Украины
В Германии обвинили СМИ в умалчивании успехов России в Курской области

Политик Нимайер: немецкие СМИ умалчивают успехи ВС России в Курской области

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Основные немецкие СМИ и руководство Германии пытаются умалчивать успехи российской армии в Курской области, чтобы не говорить о победах России, сообщил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Очень мало внимания в новостях. Можно найти только на второй странице. Они не особенно хотят говорить, что Россия возвращает под контроль незаконно занятую Украиной территорию, потому что они не хотят показывать, что Россия побеждает. Во всех основных СМИ это игнорируют", - сказал агентству Нимайер.
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Вместе с тем глава совета отметил, что в альтернативных СМИ Германии продвижению российских войск в Курской области уделяют массу внимания, в том числе там публикуются видео из региона и фрагменты выступлений президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.
"Официальной реакции нет от Анналены Бербок: она все еще министр иностранных дел (ФРГ), но реакции нет. Господин (канцлер Германии Олаф) Шольц вчера в бундестаге молчал, его вообще не видно в последнее время. Господин (предполагаемый будущий канцлер ФРГ Фридрих) Мерц выступает, но на другие темы", - добавил политик.
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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РоссияГерманияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовАнналена БербокВооруженные силы Украины
 
 
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