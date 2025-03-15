Более 150 человек погибли в Газе после вступления в силу прекращения огня
ХАМАС: более 150 человек погибли в секторе Газа из-за действий Израиля
© AP Photo / Adel HanaПоследствия обстрела сектора Газа
© AP Photo / Adel Hana
Последствия обстрела сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Более 150 человек погибли в секторе Газа из-за действий Израиля с момента вступления 19 января в силу соглашения о прекращении огня, сообщило палестинское движение ХАМАС.
"Эскалация преступлений оккупации (Израиля – ред.), в результате которых погибли более 150 человек с момента вступления в силу прекращения огня в январе, возлагает на посредников-гарантов, ООН и все заинтересованные стороны политическую и юридическую ответственность за прекращение этих преступлений", - говорится в заявлении ХАМАС на фоне израильского обстрела города Бейт-Лахия на севере сектора Газа в субботу, жертвами которого стали девять человек.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.