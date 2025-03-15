https://ria.ru/20250315/gaaga-2005110252.html

Гаага дождалась очередного экс-президента, но это ее не спасет

Гаага дождалась очередного экс-президента, но это ее не спасет - РИА Новости, 15.03.2025

Гаага дождалась очередного экс-президента, но это ее не спасет

Почему нам интересна история о том, как нынешний филиппинский президент отправил в Международный уголовный суд в Гааге своего предшественника? Во-первых, на... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T08:00:00+03:00

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аналитика

гаага

филиппины

гонконг

родриго дутерте

фердинанд маркос

дональд трамп

международный уголовный суд

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Почему нам интересна история о том, как нынешний филиппинский президент отправил в Международный уголовный суд в Гааге своего предшественника? Во-первых, на Филиппинах поучительно (а заодно эффектно и колоритно) вообще все, что там происходит. Во-вторых, история случилась вовремя — когда Мировое Большинство, оно же Глобальный Юг, начало всерьез задумываться: Запад находится в развале и расколе всего, включая ценности и понятия о праве, и что теперь будет со всеми и всякими международными институтами?Итак, Родриго Дутерте, 79 лет, был президентом страны с 2016 по 2022 год. Прославился тем, что говорил все, чего нельзя говорить как в стране, так и на международной арене: этакий Дональд Трамп в кривом зеркале. Если не общенародный любимец, то является таковым для своих избирателей — об этих избирателях ниже. Возвращался из Гонконга, был арестован в столичном аэропорту, отправлен под арест на находящуюся там же базу ВВС, быстро-быстро посажен в самолет и отправлен в Гаагу по ордеру МУС.Дело против Дутерте в этом суде готовилось давно, он обвиняется в том, что официально подстрекал полицию и прочие силовые структуры расстреливать "известных наркоторговцев" на месте без суда и следствия. С количеством жертв все сложно, поскольку МУС строил дело на обвинениях правозащитников. Оценки простираются от шести тысяч до горизонта. Зато просто и очевидно вот что: теперь всему миру известно, что будет, если не следовать процедурам, а просто убивать такую публику на месте. Вопреки ожиданиям, наркотиков на улицах становится больше, цена их падает. Спасибо Филиппинам за урок, хотя он довольно старый и хорошо известный.А теперь урок уже от сегодняшнего дня: как воспринимают филиппинцы и многие прочие люди вот эту ситуацию — когда нынешний президент, Фердинанд Маркос, по сути, принимает участие в международной спецоперации и сдает Гааге своего предшественника (и политического конкурента), притом что речь идет о не очень молодом человеке.Понятно же, что появилась туча комментариев о том, что в политике страны давно идет борьба двух кланов — "марксистов" и "дутертистов". Странности политической системы страны сделали так, что дочь Родриго, Сара — вице-президент страны. Учтем, что за эту должность избиратель там голосует отдельно и в итоге получилось двоевластие. Но вот теперь, размышляют комментаторы, Саре и всей команде могут нанести удар вплоть до импичмента.Другие мыслят геополитически. За кланом Дутерте усматривается китайский бизнес, и все помнят, что во времена его президентства в стране было по части экономики все хорошо. А к Маркосу постепенно притянулись все проамериканские (точнее — либеральные, прозападные) силы и развернули внешнюю политику страны в обратную сторону, сделав ее азиатским клоном Украины, то есть натравливая постоянно на Пекин. Но было это при Байдене, а затем Маркосу пришлось срочно нестись с поклоном к новым хозяевам Америки.Наконец, есть и такое соображение: Маркос теряет популярность, февральские опросы показывают 43% недовольных им. Расправа с Дутерте может продемонстрировать его силу, а филиппинцы это любят.И еще много их, этих соображений, вот только слабо звучат голоса о торжестве высоких принципов. Ну то есть проправительственный Inquirer говорит все положенное — что пришел конец царству террора, что МУС теперь должен выписать ордера на союзников Дутерте, и все прочее.И ведь, заметим, террор — факт, могли погибнуть невинные люди. И призывать убивать подозреваемых без суда — очень поганая идея для президента страны. Правда, местные комментаторы как бы вскользь напоминают, что полицейские "эскадроны смерти" продолжили свою деятельность и после Дутерте, более того, они в этой стране не в нашем веке зародились.Но все это частности, которые перекрываются неприятным вкусом спецоперации властей, по итогам которой решать филиппинские дела будут какие-то внешние силы. Эта далекая страна преподает нам всем урок: не надо так делать. Массовых волнений может и не быть, но уважения вам такое не прибавит.То есть плохо выглядит сама идея наднациональной юстиции, концепция какого-то высшего международного суда, имеющего возможность выписывать ордера на кого угодно по всему миру. Напомним, как Дональд Трамп еще в 2020 году пообещал ввести санкции против сотрудников МУС, если те заведут дело против американских военнослужащих. И еще напомним, что этот самый МУС выписал ордер и на Владимира Путина.Но дело вовсе не в особой вредности именно этого трибунала. На днях Сергей Лавров давал интервью трем американским блогерам и перечислил там несколько случаев, которые Москва очень хорошо помнит и так просто не оставит. Это, мягко говоря, странный трибунал по поводу сбитого в июле 2014 года малайзийского лайнера над Донбассом, это британское расследование "дела об отравлении Скрипалей", дело Навального и провокация с покойниками в Буче. Везде наднациональная — или попросту западная — юстиция, и везде она очень плохо пахнет.Почему это важно: потому что мы фактически уже вошли в мир, где морально, а то и физически рушится или уже обрушилось множество глобалистских структур, их просто долго перечислять. Неважно, что этого не желает замечать Запад, важно, что Глобальный Юг над этой ситуацией активно размышляет. Вот буквально наугад взятая цитата малайзийского автора из гонконгской South China Morning Post: "Кончина миропорядка, руководимого США, вряд ли будет оплакиваться странами Глобального Юга. Но остается неясным, что появится на смену рушащемуся западоцентричному миропорядку".Все правильно, ясности нет. Но эпизоды типа "дела Дутерте" как минимум показывают, что в сегодняшнем мире судить людей надо дома, иначе как-то неубедительно получается.

https://ria.ru/20250312/duterte-2004614830.html

https://ria.ru/20250207/mus-1997905998.html

https://ria.ru/20250314/duterot-2005037886.html

https://ria.ru/20250304/mus-2003063312.html

https://ria.ru/20250208/berbok-1998096406.html

https://ria.ru/20250207/rossija-1997940864.html

гаага

филиппины

гонконг

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аналитика, гаага, филиппины, гонконг, родриго дутерте, фердинанд маркос, дональд трамп, международный уголовный суд